Ведущая Малышева назвала чудовищным варенье из Челябинска

Ведущая шоу «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева провела контроль качества на наличие вредных веществ промышленных заготовок из груш, которые делает предпринимательница из Челябинска Ксения Жихарева. Из-за повышенного содержания сахара медик назвала челябинское варенье «чудовищным».
«Сок грушевый из Челябинска — это прелесть, хороший продукт. Прямо без добавленного сахара ощущается. А варенье мы считаем худшим из заготовок. Количество сахара там — чудовищное», — заявила Малышева.
Малышевой также понравился компот челябинской предпринимательницы. По словам Жихаревой, компоты и варенье она производит из сортов груш «Чусовая» и «Северянка», которые не развариваются.
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