Ведущая Малышева назвала чудовищным варенье из Челябинска

Ведущая Малышева: варенье из Челябинска вредно из-за повышенного сахара
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Малышева, малышева елена
Малышевой не понравился сахар в челябинском варенье Фото:

Ведущая шоу «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева провела контроль качества на наличие вредных веществ промышленных заготовок из груш, которые делает предпринимательница из Челябинска Ксения Жихарева. Из-за повышенного содержания сахара медик назвала челябинское варенье «чудовищным».

«Сок грушевый из Челябинска — это прелесть, хороший продукт. Прямо без добавленного сахара ощущается. А варенье мы считаем худшим из заготовок. Количество сахара там — чудовищное», — заявила Малышева.

Малышевой также понравился компот челябинской предпринимательницы. По словам Жихаревой, компоты и варенье она производит из сортов груш «Чусовая» и «Северянка», которые не развариваются.

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Ведущая шоу «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева провела контроль качества на наличие вредных веществ промышленных заготовок из груш, которые делает предпринимательница из Челябинска Ксения Жихарева. Из-за повышенного содержания сахара медик назвала челябинское варенье «чудовищным». «Сок грушевый из Челябинска — это прелесть, хороший продукт. Прямо без добавленного сахара ощущается. А варенье мы считаем худшим из заготовок. Количество сахара там — чудовищное», — заявила Малышева. Малышевой также понравился компот челябинской предпринимательницы. По словам Жихаревой, компоты и варенье она производит из сортов груш «Чусовая» и «Северянка», которые не развариваются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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