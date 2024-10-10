При пожаре в Первоуральске погибла школьница

В Первоуральске в результате пожара в жилом доме погибла девочка-подросток. Согласно сообщению пожарной службы, инцидент произошел 9 октября в квартире на проспекте Космонавтов, 10. Оттуда были эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей.
«На площади десяти квадратных метров повреждены пол, домашнее имущество в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома. В тушении пожара были задействованы одна автоцистерна и пять человек личного состава, также работала газодымозащитная служба… При пожаре погибла девочка-подросток, учащаяся 8 класса одной из первоуральских школ», — передает «Первоуральск.ru».
Предположительно, восьмиклассница находилась в квартире одна. В школе, где она училась, организован сбор средств для помощи ее семье.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Там от комментария воздержались.
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