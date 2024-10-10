10 октября 2024

При пожаре в Первоуральске погибла школьница

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , дым, пожар, огонь, возгорание, горящие покрышки
Предположительно, девочка находилась в квартире одна (фото из архива) Фото:

В Первоуральске в результате пожара в жилом доме погибла девочка-подросток. Согласно сообщению пожарной службы, инцидент произошел 9 октября в квартире на проспекте Космонавтов, 10. Оттуда были эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей.

«На площади десяти квадратных метров повреждены пол, домашнее имущество в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома. В тушении пожара были задействованы одна автоцистерна и пять человек личного состава, также работала газодымозащитная служба… При пожаре погибла девочка-подросток, учащаяся 8 класса одной из первоуральских школ», — передает «Первоуральск.ru».

Предположительно, восьмиклассница находилась в квартире одна. В школе, где она училась, организован сбор средств для помощи ее семье.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Там от комментария воздержались.

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В Первоуральске в результате пожара в жилом доме погибла девочка-подросток. Согласно сообщению пожарной службы, инцидент произошел 9 октября в квартире на проспекте Космонавтов, 10. Оттуда были эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей. «На площади десяти квадратных метров повреждены пол, домашнее имущество в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома. В тушении пожара были задействованы одна автоцистерна и пять человек личного состава, также работала газодымозащитная служба… При пожаре погибла девочка-подросток, учащаяся 8 класса одной из первоуральских школ», — передает «Первоуральск.ru». Предположительно, восьмиклассница находилась в квартире одна. В школе, где она училась, организован сбор средств для помощи ее семье. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. Там от комментария воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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