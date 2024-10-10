10 октября 2024

Замглавы Кургана Медведев пообещал, что тепло придет в дома горожан. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление подключают в Кургане
Отопление подключают в Кургане Фото:

В тысячи многоквартирных домов в Кургане уже поступает теплоноситель, остальные дома скоро также будут подключены к отоплению. Об этом рассказал замглавы города Кургана, директор департамента ЖКХ Александр Медведев.

«Первого октября начали отопительный сезон в Кургане, дали тепло в школы, детсады и больницы. На 10 октября теплоноситель подан в 1252 жилых дома. Завершен ремонт теплотрассы в микрорайоне Северный, здесь также соцобъекты уже получили тепло. Продолжается работа по запуску тепла в дома горожан», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Медведева, работы по подключению отопления в дома курганцев будут вестись даже в выходные дни. Он добавил, что проблемные вопросы, которые поступили от горожан в ходе горячей линии, находятся на его личном контроле.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с чиновниками, где обсуждался запуск сезона отопления. В рабочей встрече приняли участие представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, заместители губернатора, директор департамента гражданской защиты и другие ответственные лица. По информации регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, запуск тепла в муниципалитетах проходит в штатном режиме. Возникающие проблемы решаются совместно с главами муниципальных образований и ресурсоснабжающими организациями. 

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В тысячи многоквартирных домов в Кургане уже поступает теплоноситель, остальные дома скоро также будут подключены к отоплению. Об этом рассказал замглавы города Кургана, директор департамента ЖКХ Александр Медведев. «Первого октября начали отопительный сезон в Кургане, дали тепло в школы, детсады и больницы. На 10 октября теплоноситель подан в 1252 жилых дома. Завершен ремонт теплотрассы в микрорайоне Северный, здесь также соцобъекты уже получили тепло. Продолжается работа по запуску тепла в дома горожан», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам Медведева, работы по подключению отопления в дома курганцев будут вестись даже в выходные дни. Он добавил, что проблемные вопросы, которые поступили от горожан в ходе горячей линии, находятся на его личном контроле. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с чиновниками, где обсуждался запуск сезона отопления. В рабочей встрече приняли участие представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, заместители губернатора, директор департамента гражданской защиты и другие ответственные лица. По информации регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, запуск тепла в муниципалитетах проходит в штатном режиме. Возникающие проблемы решаются совместно с главами муниципальных образований и ресурсоснабжающими организациями. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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