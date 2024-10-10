В тысячи многоквартирных домов в Кургане уже поступает теплоноситель, остальные дома скоро также будут подключены к отоплению. Об этом рассказал замглавы города Кургана, директор департамента ЖКХ Александр Медведев.
«Первого октября начали отопительный сезон в Кургане, дали тепло в школы, детсады и больницы. На 10 октября теплоноситель подан в 1252 жилых дома. Завершен ремонт теплотрассы в микрорайоне Северный, здесь также соцобъекты уже получили тепло. Продолжается работа по запуску тепла в дома горожан», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».
По словам Медведева, работы по подключению отопления в дома курганцев будут вестись даже в выходные дни. Он добавил, что проблемные вопросы, которые поступили от горожан в ходе горячей линии, находятся на его личном контроле.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков провел встречу с чиновниками, где обсуждался запуск сезона отопления. В рабочей встрече приняли участие представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, заместители губернатора, директор департамента гражданской защиты и другие ответственные лица. По информации регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, запуск тепла в муниципалитетах проходит в штатном режиме. Возникающие проблемы решаются совместно с главами муниципальных образований и ресурсоснабжающими организациями.
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