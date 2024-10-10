Общество Транспорт В Екатеринбурге вновь взлетели цены на такси. Скрин 11 октября 2024 в 07:53 Размер текста - 17 + Снегопад прекратится только днем 11 октября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловскую область накрыл первый снегопад В Екатеринбурге утром 11 октября выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который прошел вчера днем. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Поездка из Академического до Ленина, 51 стоит почти 1300 рублей. До снегопада можно было в два раза дешевле доехать», — поделилась девушка. В Свердловской области с 10 октября продолжает бушевать стихия. В некоторых районах региона снег выпал еще 9 октября. По последним данным, снегопад прекратится только днем 11 октября. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции. Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге утром 11 октября выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который прошел вчера днем. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Поездка из Академического до Ленина, 51 стоит почти 1300 рублей. До снегопада можно было в два раза дешевле доехать», — поделилась девушка. В Свердловской области с 10 октября продолжает бушевать стихия. В некоторых районах региона снег выпал еще 9 октября. По последним данным, снегопад прекратится только днем 11 октября. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям