Снегопад прекратится только днем 11 октября
новость из сюжетаСвердловскую область накрыл первый снегопад
В Екатеринбурге утром 11 октября выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который прошел вчера днем. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Поездка из Академического до Ленина, 51 стоит почти 1300 рублей. До снегопада можно было в два раза дешевле доехать», — поделилась девушка.
В Свердловской области с 10 октября продолжает бушевать стихия. В некоторых районах региона снег выпал еще 9 октября. По последним данным, снегопад прекратится только днем 11 октября. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции.
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