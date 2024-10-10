10 октября 2024

В Екатеринбурге вновь взлетели цены на такси. Скрин

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Клипарт. Свердловская область , такси
Снегопад прекратится только днем 11 октября Фото:
новость из сюжета
Свердловскую область накрыл первый снегопад

В Екатеринбурге утром 11 октября выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который прошел вчера днем. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Поездка из Академического до Ленина, 51 стоит почти 1300 рублей. До снегопада можно было в два раза дешевле доехать», — поделилась девушка.

В Свердловской области с 10 октября продолжает бушевать стихия. В некоторых районах региона снег выпал еще 9 октября. По последним данным, снегопад прекратится только днем 11 октября. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции.

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В Екатеринбурге утром 11 октября выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который прошел вчера днем. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Поездка из Академического до Ленина, 51 стоит почти 1300 рублей. До снегопада можно было в два раза дешевле доехать», — поделилась девушка. В Свердловской области с 10 октября продолжает бушевать стихия. В некоторых районах региона снег выпал еще 9 октября. По последним данным, снегопад прекратится только днем 11 октября. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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