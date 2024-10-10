Челябинская область переживает аномальный снегопад. Онлайн-трансляция

Челябинская область переживает аномальный снегопад 11 октября

11 октября 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Начавшийся ночью 10 октября снегопад не утих и на следующее утро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Челябинская область переживает октябрьские метели В ночь на 11 октября пришедшие в регион арктические холодные массы воздуха превратили начавшиеся дожди в снег, а ветер вызвал метели и заносы на дорогах. URA.RU в онлайн-режиме сообщает, как челябинцы переживают «досрочную» зиму. 10:21 В Миассе в районе СпецАгрегат пассажиры толкали троллейбус №31. Как сообщает паблик «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте», дороги были очень скользкими и пассажирам пришлось выйти, чтобы вытолкнуть общественный транспорт. 10:16 По данным сайта «Гисметео», наиболее интенсивные снегопады уже закончились. При этом сегодня, 11 октября, осадки будут длиться весь день и закончатся только завтра. Снег продолжит идти весь день Скрин сайта «Гисметео» 10:10 В Челябинске ожидаемо выросли цены на такси. Добраться из Копейска в центр Челябинска, например, сейчас стоит более тысячи рублей, ранее эта поездка обходилась в 600-700 рублей. Доехать из Чурилово в центр Челябинска сейчас стоит 800 рублей. На челябинских дорогах снежная каша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 10:03 Водители и пассажиры, едущие из Челябинска в Екатеринбург, сообщают, что на обочинах начинают останавливаться фуры. Трасса не очищена от снега. 09:54 По данным сервиса «2ГИС» уровень пробок в Челябинске снизился до пяти баллов. Часом ранее пробки достигали семи баллов. Как передает корреспондент URA.RU, челябинцы стоят на улице в ожидании общественного транспорта по 40 минут, но уехать не могут. Тем временем те, кто не смог добраться на работу, просятся остаться на «удаленке». Город встал в пробках Читатель URA.RU 09:49 На трассе М-5 «Урал» из-за снегопада начались массовые ДТП. На дорогах в областном центре 11 октября образовались 7-бальные пробки. По последним данным, снег будет идти до 12 октября. Утро в Челябинске оказалось снежным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 11 октября пришедшие в регион арктические холодные массы воздуха превратили начавшиеся дожди в снег, а ветер вызвал метели и заносы на дорогах. URA.RU в онлайн-режиме сообщает, как челябинцы переживают «досрочную» зиму. 10:21 11.10.2024 В Миассе в районе СпецАгрегат пассажиры толкали троллейбус №31. Как сообщает паблик «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте», дороги были очень скользкими и пассажирам пришлось выйти, чтобы вытолкнуть общественный транспорт. 10:16 11.10.2024 По данным сайта «Гисметео», наиболее интенсивные снегопады уже закончились. При этом сегодня, 11 октября, осадки будут длиться весь день и закончатся только завтра. 10:10 11.10.2024 В Челябинске ожидаемо выросли цены на такси. Добраться из Копейска в центр Челябинска, например, сейчас стоит более тысячи рублей, ранее эта поездка обходилась в 600-700 рублей. Доехать из Чурилово в центр Челябинска сейчас стоит 800 рублей. 10:03 11.10.2024 Водители и пассажиры, едущие из Челябинска в Екатеринбург, сообщают, что на обочинах начинают останавливаться фуры. Трасса не очищена от снега. 09:54 По данным сервиса «2ГИС» уровень пробок в Челябинске снизился до пяти баллов. Часом ранее пробки достигали семи баллов.11.10.2024 Как передает корреспондент URA.RU, челябинцы стоят на улице в ожидании общественного транспорта по 40 минут, но уехать не могут. Тем временем те, кто не смог добраться на работу, просятся остаться на «удаленке». 09:49 11.10.2024 На трассе М-5 «Урал» из-за снегопада начались массовые ДТП. На дорогах в областном центре 11 октября образовались 7-бальные пробки. По последним данным, снег будет идти до 12 октября.