В Екатеринбурге после мощного снегопада к утру 11 октября появился гололед. На скользкие дороги пожаловались горожане, рассказав URA.RU, где находятся самые опасные участки.
«На проспекте Ленина возле театра музкомедии очень скользко. Дороги ничем не посыпаны», — негодует собеседник. По словам другого, сильный гололед образовался возле здания Верх-Исетского райсуда. «Из автобусов невозможно спокойно выйти. На остановках люди падают сразу, когда спускаются из транспорта», — отметил очевидец.
Снегопад и метель обрушились на Средний Урал вечером 9 октября, а к утру следующего дня стихия добралась до Екатеринбурга. Из-за массовых аварий на дороги вывели дополнительные наряды ДПС. В МЧС предупреждают о новых осадках 11 октября, однако, по данным синоптиков, снегопады в регионе закончатся к середине дня. Информация о последствиях стихии находится — в отдельном сюжете URA.RU.
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