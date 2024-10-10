На улицах Екатеринбурга появился сильный гололед после снегопада. Фото

Екатеринбуржцы массово пожаловались на гололед после снегопада

11 октября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы столкнулись с последствиями стихии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Свердловскую область накрыл первый снегопад В Екатеринбурге после мощного снегопада к утру 11 октября появился гололед. На скользкие дороги пожаловались горожане, рассказав URA.RU, где находятся самые опасные участки. «На проспекте Ленина возле театра музкомедии очень скользко. Дороги ничем не посыпаны», — негодует собеседник. По словам другого, сильный гололед образовался возле здания Верх-Исетского райсуда. «Из автобусов невозможно спокойно выйти. На остановках люди падают сразу, когда спускаются из транспорта», — отметил очевидец. Снегопад и метель обрушились на Средний Урал вечером 9 октября, а к утру следующего дня стихия добралась до Екатеринбурга. Из-за массовых аварий на дороги вывели дополнительные наряды ДПС. В МЧС предупреждают о новых осадках 11 октября, однако, по данным синоптиков, снегопады в регионе закончатся к середине дня. Информация о последствиях стихии находится — в отдельном сюжете URA.RU. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге после мощного снегопада к утру 11 октября появился гололед. На скользкие дороги пожаловались горожане, рассказав URA.RU, где находятся самые опасные участки. «На проспекте Ленина возле театра музкомедии очень скользко. Дороги ничем не посыпаны», — негодует собеседник. По словам другого, сильный гололед образовался возле здания Верх-Исетского райсуда. «Из автобусов невозможно спокойно выйти. На остановках люди падают сразу, когда спускаются из транспорта», — отметил очевидец. Снегопад и метель обрушились на Средний Урал вечером 9 октября, а к утру следующего дня стихия добралась до Екатеринбурга. Из-за массовых аварий на дороги вывели дополнительные наряды ДПС. В МЧС предупреждают о новых осадках 11 октября, однако, по данным синоптиков, снегопады в регионе закончатся к середине дня. Информация о последствиях стихии находится — в отдельном сюжете URA.RU.