Когда перестанет идти снег в Челябинской области: прогноз синоптиков на 11-13 октября

Сильный снегопад продолжает накрывать Челябинскую область. По данным сайта «Гисметео», в среднем по региону снег прекратится днем 12 октября.
«В Златоусте снег закончится к 8:00 12 октября, тем временем как 11 октября осадки будут идти весь день. В Озерске же снегопад прекратиться ночью в 2:00. В Троицке осадки сойдут только к 11:00 следующего дня», — сообщают синоптики.
В Снежинске, в субботу, снега уже не будет. В Копейске к 5:00 12 октября начнется снег с дождем, который закончится к 11:00. В Аше осадков на эту же дату не ожидается. В прогнозе на 13 октября снег в челябинских городах не запланирован. В среднем по области температура воздуха будет достигать от -8 до 5 градусов.
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