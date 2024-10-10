10 октября 2024

Когда перестанет идти снег в Челябинской области: прогноз синоптиков на 11-13 октября

Снегопад в Челябинской области закончится 12 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад 13 октября не ожидается
Снегопад 13 октября не ожидается Фото:

Сильный снегопад продолжает накрывать Челябинскую область. По данным сайта «Гисметео», в среднем по региону снег прекратится днем 12 октября.

«В Златоусте снег закончится к 8:00 12 октября, тем временем как 11 октября осадки будут идти весь день. В Озерске же снегопад прекратиться ночью в 2:00. В Троицке осадки сойдут только к 11:00 следующего дня», — сообщают синоптики.

В Снежинске, в субботу, снега уже не будет. В Копейске к 5:00 12 октября начнется снег с дождем, который закончится к 11:00. В Аше осадков на эту же дату не ожидается. В прогнозе на 13 октября снег в челябинских городах не запланирован. В среднем по области температура воздуха будет достигать от -8 до 5 градусов.

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Сильный снегопад продолжает накрывать Челябинскую область. По данным сайта «Гисметео», в среднем по региону снег прекратится днем 12 октября. «В Златоусте снег закончится к 8:00 12 октября, тем временем как 11 октября осадки будут идти весь день. В Озерске же снегопад прекратиться ночью в 2:00. В Троицке осадки сойдут только к 11:00 следующего дня», — сообщают синоптики. В Снежинске, в субботу, снега уже не будет. В Копейске к 5:00 12 октября начнется снег с дождем, который закончится к 11:00. В Аше осадков на эту же дату не ожидается. В прогнозе на 13 октября снег в челябинских городах не запланирован. В среднем по области температура воздуха будет достигать от -8 до 5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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