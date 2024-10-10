10 октября 2024

Депутат заксобрания Клеутин возглавил челябинское отделение «Опоры России»

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Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, клеутин дмитрий
Депутат заксобрания Дмитрий Клеутин возглавил областное отделение «Опоры России» Фото:

Председателем Челябинского областного отделения бизнес-объединения «Опора России» избран депутат засобрания региона Дмитрий Клеутин. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе организации.

Члены совета организации на традиционной осенней конференции единогласно выбрали Клеутина председателем отделения. Специальными гостями конференции стали президент «Опоры России» Александр Калинин, первый вице-губернатор Иван Куцевляк, председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков, министр промышленности Михаил Кнауб», 0 сообщили в пресс-службе.

Клеутин рассказал о планах по развитию организации. Среди них возрождение комитета по молодежному предпринимательству, открытие направлений по маркетингу, HR, радиовещанию и инклюзивному предпринимательству. Организация продолжит совместную работу с правительством и заксобранием региона по снижению налоговой нагрузки на бизнес. Не останавливается и взаимодействие с надзорными органами — благодаря ему число внеплановых проверок бизнеса по всей стране сократилось почти на две трети.

В центре внимание останется и развитие промышленной кооперации. По мнению Клеутина, «Опора России» призвана стать площадкой, на которой пересекаются интересы крупного и малого бизнеса. По мнению депутата, для развития малого и среднего предпринимательства важно создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций, повышения доступности кредитных ресурсов и улучшения инфраструктуры.

Клеутину 41 год. В заксобрании он является первым заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству.

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Председателем Челябинского областного отделения бизнес-объединения «Опора России» избран депутат засобрания региона Дмитрий Клеутин. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе организации. Члены совета организации на традиционной осенней конференции единогласно выбрали Клеутина председателем отделения. Специальными гостями конференции стали президент «Опоры России» Александр Калинин, первый вице-губернатор Иван Куцевляк, председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков, министр промышленности Михаил Кнауб», 0 сообщили в пресс-службе. Клеутин рассказал о планах по развитию организации. Среди них возрождение комитета по молодежному предпринимательству, открытие направлений по маркетингу, HR, радиовещанию и инклюзивному предпринимательству. Организация продолжит совместную работу с правительством и заксобранием региона по снижению налоговой нагрузки на бизнес. Не останавливается и взаимодействие с надзорными органами — благодаря ему число внеплановых проверок бизнеса по всей стране сократилось почти на две трети. В центре внимание останется и развитие промышленной кооперации. По мнению Клеутина, «Опора России» призвана стать площадкой, на которой пересекаются интересы крупного и малого бизнеса. По мнению депутата, для развития малого и среднего предпринимательства важно создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций, повышения доступности кредитных ресурсов и улучшения инфраструктуры. Клеутину 41 год. В заксобрании он является первым заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству.
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