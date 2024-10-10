10 октября 2024

За сутки высота снежного покрова в Тюмени составила 9 сантиметров

© Служба новостей «URA.RU»
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На улицах Тюмени появилась снегоуборочная техника
На улицах Тюмени появилась снегоуборочная техника Фото:

К утру 11 октября высота снежного покрова в Тюмени составила 9 сантиметров. Последний раз такая отметка была зафиксирована в городе в 2002 году. Об этом сообщили метеорологи.

«Тюменская метеостанция утром 11 октября зафиксировала высоту покрова 9 сантиметров. Последний раз в эту же дату в Тюмени снежный покров фиксировался на аналогичной отметке в 2002 году», — такой пост был опубликован в группе «Погода 72 — погода в Тюмени» в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что в Ялуторовске высота снежного покрова составила также 9 сантиметров, в Ишиме — на два сантиметра меньше. Снегопад начался в Тюмени 10 октября. В городе заработала уборочная техника.

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К утру 11 октября высота снежного покрова в Тюмени составила 9 сантиметров. Последний раз такая отметка была зафиксирована в городе в 2002 году. Об этом сообщили метеорологи. «Тюменская метеостанция утром 11 октября зафиксировала высоту покрова 9 сантиметров. Последний раз в эту же дату в Тюмени снежный покров фиксировался на аналогичной отметке в 2002 году», — такой пост был опубликован в группе «Погода 72 — погода в Тюмени» в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что в Ялуторовске высота снежного покрова составила также 9 сантиметров, в Ишиме — на два сантиметра меньше. Снегопад начался в Тюмени 10 октября. В городе заработала уборочная техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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