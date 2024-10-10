Курганцев ждет усиление морозов
К концу недели в Курганской области могут усилиться морозы. В ночное время температура будет местами достигать 16 градусов мороза. Об этом извещает сайт курганского ЦГМС.
«Переменная область, преимущественно без осадков <…> местами до -16°», — сообщает портал курганского гидрометеоцентра. Такая погода прогнозируется на 13 октября.
Понижение температуры планируется в ночные часы на выходных. Днем воздух будет прогреваться до 3-4 градусов тепла. Ближе к воскресенью до неустойчивого слабого утихнет северо-восточный ветер.
В Курганской области морозы усилятся до -16 градусов
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