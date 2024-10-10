10 октября 2024

В Курганской области ожидается усиление морозов до -16 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев ждет усиление морозов
Курганцев ждет усиление морозов Фото:

К концу недели в Курганской области могут усилиться морозы. В ночное время температура будет местами достигать 16 градусов мороза. Об этом извещает сайт курганского ЦГМС.

«Переменная область, преимущественно без осадков <…> местами до -16°», — сообщает портал курганского гидрометеоцентра. Такая погода прогнозируется на 13 октября.

Понижение температуры планируется в ночные часы на выходных. Днем воздух будет прогреваться до 3-4 градусов тепла. Ближе к воскресенью до неустойчивого слабого утихнет северо-восточный ветер.

В Курганской области морозы усилятся до -16 градусов
В Курганской области морозы усилятся до -16 градусов
Фото:

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К концу недели в Курганской области могут усилиться морозы. В ночное время температура будет местами достигать 16 градусов мороза. Об этом извещает сайт курганского ЦГМС. «Переменная область, преимущественно без осадков <…> местами до -16°», — сообщает портал курганского гидрометеоцентра. Такая погода прогнозируется на 13 октября. Понижение температуры планируется в ночные часы на выходных. Днем воздух будет прогреваться до 3-4 градусов тепла. Ближе к воскресенью до неустойчивого слабого утихнет северо-восточный ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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