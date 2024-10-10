10 октября 2024

Правительство Тюменской области нашло новый способ, как восполнить миллиардный дефицит бюджета

Правительство Тюменской области планирует погасить долг за счет кредита
© Служба новостей «URA.RU»
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Кредиты планируют брать в банках
Кредиты планируют брать в банках Фото:

Правительство Тюменской области планирует восполнить миллиардный дефицит за счет кредитных средств, взятых в банках. Соответствующий документ об изменениях в бюджете имеется в распоряжения агентства.

«В связи с вероятностью возникновения кассовых разрывов в начале 2025 года предлагается вместо государственных ценных бумаг использовать для этих целей кредиты кредитных организаций, которые в среднесрочной перспективе являются более маневренным инструментом по сравнению с ценными бумагами», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Документ был внесен облдуму 9 октября.

Дефицит бюджета Тюменской области в сентябре 2024 года составлял 63,5 млрд руб. Тогда появились тендеры по заему средств у банков, но аукцион остался проигнорирован кредитными организациями.

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Правительство Тюменской области планирует восполнить миллиардный дефицит за счет кредитных средств, взятых в банках. Соответствующий документ об изменениях в бюджете имеется в распоряжения агентства. «В связи с вероятностью возникновения кассовых разрывов в начале 2025 года предлагается вместо государственных ценных бумаг использовать для этих целей кредиты кредитных организаций, которые в среднесрочной перспективе являются более маневренным инструментом по сравнению с ценными бумагами», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Документ был внесен облдуму 9 октября. Дефицит бюджета Тюменской области в сентябре 2024 года составлял 63,5 млрд руб. Тогда появились тендеры по заему средств у банков, но аукцион остался проигнорирован кредитными организациями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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