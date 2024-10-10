Правительство Тюменской области нашло новый способ, как восполнить миллиардный дефицит бюджета

Правительство Тюменской области планирует восполнить миллиардный дефицит за счет кредитных средств, взятых в банках. Соответствующий документ об изменениях в бюджете имеется в распоряжения агентства.
«В связи с вероятностью возникновения кассовых разрывов в начале 2025 года предлагается вместо государственных ценных бумаг использовать для этих целей кредиты кредитных организаций, которые в среднесрочной перспективе являются более маневренным инструментом по сравнению с ценными бумагами», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Документ был внесен облдуму 9 октября.
Дефицит бюджета Тюменской области в сентябре 2024 года составлял 63,5 млрд руб. Тогда появились тендеры по заему средств у банков, но аукцион остался проигнорирован кредитными организациями.
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