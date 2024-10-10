10 октября 2024

Школа в Тюменском районе заплатит 100 тысяч рублей ученику за травму от подножки

В Тюменском районе школьник получил перелом плеча, упав из-за подножки
© Служба новостей «URA.RU»
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Подножку пострадавшему поставил другой мальчик
Подножку пострадавшему поставил другой мальчик Фото:

Школу в Тюменском районе обязали выплатить компенсацию ученику, получившему травму из-за подножки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. У мальчика зафиксировали перелом шейки левой плечевой кости.

«Установлено, что в феврале 2024 года на территории общеобразовательной организации один из учащихся во время движения поставил подножку мальчику, в результате чего последний упал и получил травму. Работники школы посадили ребенка в школьный автобус и отправили домой», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в это время на территории школы отсутствовал медик. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал школу выплатить пострадавшему ребенку компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

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Школу в Тюменском районе обязали выплатить компенсацию ученику, получившему травму из-за подножки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. У мальчика зафиксировали перелом шейки левой плечевой кости. «Установлено, что в феврале 2024 года на территории общеобразовательной организации один из учащихся во время движения поставил подножку мальчику, в результате чего последний упал и получил травму. Работники школы посадили ребенка в школьный автобус и отправили домой», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что в это время на территории школы отсутствовал медик. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал школу выплатить пострадавшему ребенку компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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