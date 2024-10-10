Эрмитаж впервые привезет на выставку в Пермь предметы пермского звериного стиля

В Перми откроется выставка, посвященная пермскому звериному стилю. Часть экспонатов привезут из Государственного Эрмитажа, сказано на сайте Пермского краеведческого музея.
«Государственный Эрмитаж привезет на выставку предметы, обнаруженные на территории Пермского края до революции 1917 года. Их пермяки увидят впервые», — сказано в сообщении. Речь идет о пластинах, подвесках, фигурках V-IX веков с изображением ящеров, лосей-людей, медведей, человеческих силуэтов.
Также в выставке примут участие экспонаты из Чердынского краеведческого музея, Национального музея республики Коми и Пермского краеведческого музея. Открытие экспозиции запланировано на 4 ноября.
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