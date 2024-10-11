В Екатеринбурге нашли труп гражданина Северной Кореи

Мужчина работал на стройке (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Комвузовской 10 октября нашли труп гражданина Северной Кореи — самого закрытого государства в мире. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«Мужчина по фамилии Чхоль работал на стройке в Кировском районе. По предварительным данным, он упал с высоты и разбился насмерть», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, мужчине стало плохо.
Погибшему было 57 лет. Тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Комментарий от свердловского СКР ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!