В Екатеринбурге нашли труп гражданина Северной Кореи

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Мужчина работал на стройке (архивное фото)
Мужчина работал на стройке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Комвузовской 10 октября нашли труп гражданина Северной Кореи — самого закрытого государства в мире. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«Мужчина по фамилии Чхоль работал на стройке в Кировском районе. По предварительным данным, он упал с высоты и разбился насмерть», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, мужчине стало плохо.

Погибшему было 57 лет. Тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Комментарий от свердловского СКР ожидается.

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В Екатеринбурге на улице Комвузовской 10 октября нашли труп гражданина Северной Кореи — самого закрытого государства в мире. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Мужчина по фамилии Чхоль работал на стройке в Кировском районе. По предварительным данным, он упал с высоты и разбился насмерть», — сказал собеседник агентства. По словам второго источника, мужчине стало плохо. Погибшему было 57 лет. Тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Комментарий от свердловского СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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