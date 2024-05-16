16 мая 2024

Стало известно, когда в Перми откроют второй боулинг

В центре Перми откроют боулинг раньше срока
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми станет два боулинг клуба
В Перми станет два боулинг клуба Фото:

В пермском ТЦ «Колизей Атриум» появится второй в городе боулинг клуб. Открыть его планируют в июне 2024 года.

«Открытие нового боулинга в ТЦ „Колизей Атриум“ планируется на месяц раньше – в июне 2024 года», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на группу компаний «РИАЛ», которая управляет торговым центром. Ранее открытие планировалось в июле 2024 года.

Новый боулинг будет расположен на месте магазина «Снежная королева». Это будет второе заведение подобного формата в Перми. Первое расположено в микрорайоне Закамск.

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В пермском ТЦ «Колизей Атриум» появится второй в городе боулинг клуб. Открыть его планируют в июне 2024 года. «Открытие нового боулинга в ТЦ „Колизей Атриум“ планируется на месяц раньше – в июне 2024 года», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на группу компаний «РИАЛ», которая управляет торговым центром. Ранее открытие планировалось в июле 2024 года. Новый боулинг будет расположен на месте магазина «Снежная королева». Это будет второе заведение подобного формата в Перми. Первое расположено в микрорайоне Закамск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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