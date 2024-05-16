Стало известно, когда в Перми откроют второй боулинг

В Перми станет два боулинг клуба
В пермском ТЦ «Колизей Атриум» появится второй в городе боулинг клуб. Открыть его планируют в июне 2024 года.
«Открытие нового боулинга в ТЦ „Колизей Атриум“ планируется на месяц раньше – в июне 2024 года», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на группу компаний «РИАЛ», которая управляет торговым центром. Ранее открытие планировалось в июле 2024 года.
Новый боулинг будет расположен на месте магазина «Снежная королева». Это будет второе заведение подобного формата в Перми. Первое расположено в микрорайоне Закамск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!