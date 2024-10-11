Как движется разрушительный ураган «Милтон» и может ли он дойти до России. Инфографика

Позднякова: ураган «Милтон» может дойти до севера России

11 октября 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Мощность урагана «Милтон» снизится к концу недели CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/ТАСС Ураган «Милтон», который обрушился на Соединенные Штаты, уже называют одним из самых мощных и разрушительных природных явлений в истории страны. Циклон, сформировавшийся в Мексиканском заливе, достигает скоростей ветра до 287 км/ч и продвигается со скоростью 14,5 км/ч. Власти штата Флорида, находящегося на пути урагана, объявили о необходимости срочной эвакуации для 5,5 миллиона жителей, предупреждая о катастрофических последствиях. Траектория движения урагана «Милтон» Куда движется ураган «Милтон» Новость по теме Байден отменил встречу с Зеленским из-за урагана «Милтон»: что известно о циклоне и чем он опасен «Милтон», обрушившийся на восточное побережье Флориды, продолжает свое движение на восток в направлении Бермудского архипелага. Согласно последним данным Национального центра по отслеживанию ураганов (NHC), ураган постепенно теряет свою мощь и к ночи на пятницу его статус будет понижен до тропического шторма. Ожидается, что к концу текущей недели он превратится в тропическую депрессию. Параллельно с ослаблением «Милтона», NHC отменило предупреждения об урагане для некоторых районов Флориды. Однако предупреждения о штормовом нагоне остаются активными для западного побережья Флориды до устья реки Альтамаха в штате Джорджия. Штормовой нагон — это подъем воды, который может быть опасным для жизни, так как он способен привести к быстрому и значительному затоплению прибрежных территорий. Может ли он дойти до России Ураган «Милтон», бушующий в американском штате Флорида, представляет собой одно из самых мощных природных явлений последних лет. Теперь существует вероятность, что он может достичь и России, пройдя через Атлантический океан. По словам Татьяны Поздняковой из Московского метеобюро, ураган может трансформироваться в атлантический циклон и дойти до севера России, в частности до Мурманской области. Позднякова объясняет, что после пересечения Атлантического океана «Милтон» может превратиться в атлантический циклон-трансформер. Это означает, что, хотя он и потеряет часть своей первоначальной мощи, ураган все же сохранит способность вызывать значительные погодные изменения. Среди возможных последствий — усиление ветра и сильные осадки. По прогнозам синоптика, наибольшее влияние «Милтон» окажет на северные регионы России и Скандинавии. В этих районах ожидается мощный циклон, который может принести неприятности в виде усиленного ветра и обильных осадков. Однако, по словам Поздняковой, ураган не будет иметь такой разрушительной силы, как во Флориде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ураган «Милтон», который обрушился на Соединенные Штаты, уже называют одним из самых мощных и разрушительных природных явлений в истории страны. Циклон, сформировавшийся в Мексиканском заливе, достигает скоростей ветра до 287 км/ч и продвигается со скоростью 14,5 км/ч. Власти штата Флорида, находящегося на пути урагана, объявили о необходимости срочной эвакуации для 5,5 миллиона жителей, предупреждая о катастрофических последствиях. «Милтон», обрушившийся на восточное побережье Флориды, продолжает свое движение на восток в направлении Бермудского архипелага. Согласно последним данным Национального центра по отслеживанию ураганов (NHC), ураган постепенно теряет свою мощь и к ночи на пятницу его статус будет понижен до тропического шторма. Ожидается, что к концу текущей недели он превратится в тропическую депрессию. Параллельно с ослаблением «Милтона», NHC отменило предупреждения об урагане для некоторых районов Флориды. Однако предупреждения о штормовом нагоне остаются активными для западного побережья Флориды до устья реки Альтамаха в штате Джорджия. Штормовой нагон — это подъем воды, который может быть опасным для жизни, так как он способен привести к быстрому и значительному затоплению прибрежных территорий. Ураган «Милтон», бушующий в американском штате Флорида, представляет собой одно из самых мощных природных явлений последних лет. Теперь существует вероятность, что он может достичь и России, пройдя через Атлантический океан. По словам Татьяны Поздняковой из Московского метеобюро, ураган может трансформироваться в атлантический циклон и дойти до севера России, в частности до Мурманской области. Позднякова объясняет, что после пересечения Атлантического океана «Милтон» может превратиться в атлантический циклон-трансформер. Это означает, что, хотя он и потеряет часть своей первоначальной мощи, ураган все же сохранит способность вызывать значительные погодные изменения. Среди возможных последствий — усиление ветра и сильные осадки. По прогнозам синоптика, наибольшее влияние «Милтон» окажет на северные регионы России и Скандинавии. В этих районах ожидается мощный циклон, который может принести неприятности в виде усиленного ветра и обильных осадков. Однако, по словам Поздняковой, ураган не будет иметь такой разрушительной силы, как во Флориде.