Евросоюз создаст новый фонд военной помощи Украине без участия Венгрии

ЕС ищет обход вето Будапешта на возмещение шести миллиардов евро за поддержку УкраиныIMAGO / Dwi Anoraganingrum / Global Look Press
Страны Евросоюза (ЕС) изучают возможность создания нового фонда военной помощи Украине без участия в нем Венгрии. Об этом сообщили в иностранных СМИ, объяснив, что причиной этого является вето, наложенное Будапештом на Европейский фонд мира.
«ЕС изучает возможность создания нового фонда военной помощи Украине, чтобы преодолеть вето [премьера Венгрии] Орбана», — заявили в El Pais. По их данным, Будапешт заблокировал около шести миллиардов евро, которые должны быть возмещены государствам-членам Европейского фонда мира за их траты на поддержку Киева. Это препятствует организации новых поставок на Украину, отметили в издании.
В издании подчеркнули, что ЕС хочет найти способы обхода этих блокировок. Основная проблема с созданием нового фонда заключается в том, что для его создания необходимо согласие всех стран союза.
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Страны Евросоюза (ЕС) изучают возможность создания нового фонда военной помощи Украине без участия в нем Венгрии. Об этом сообщили в иностранных СМИ, объяснив, что причиной этого является вето, наложенное Будапештом на Европейский фонд мира. «ЕС изучает возможность создания нового фонда военной помощи Украине, чтобы преодолеть вето [премьера Венгрии] Орбана», — заявили в El Pais. По их данным, Будапешт заблокировал около шести миллиардов евро, которые должны быть возмещены государствам-членам Европейского фонда мира за их траты на поддержку Киева. Это препятствует организации новых поставок на Украину, отметили в издании. В издании подчеркнули, что ЕС хочет найти способы обхода этих блокировок. Основная проблема с созданием нового фонда заключается в том, что для его создания необходимо согласие всех стран союза.