Евросоюз создаст новый фонд военной помощи Украине без участия Венгрии

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ЕС ищет обход вето Будапешта на возмещение шести миллиардов евро за поддержку Украины
ЕС ищет обход вето Будапешта на возмещение шести миллиардов евро за поддержку Украины

Страны Евросоюза (ЕС) изучают возможность создания нового фонда военной помощи Украине без участия в нем Венгрии. Об этом сообщили в иностранных СМИ, объяснив, что причиной этого является вето, наложенное Будапештом на Европейский фонд мира.

«ЕС изучает возможность создания нового фонда военной помощи Украине, чтобы преодолеть вето [премьера Венгрии] Орбана», — заявили в El Pais. По их данным, Будапешт заблокировал около шести миллиардов евро, которые должны быть возмещены государствам-членам Европейского фонда мира за их траты на поддержку Киева. Это препятствует организации новых поставок на Украину, отметили в издании.

В издании подчеркнули, что ЕС хочет найти способы обхода этих блокировок. Основная проблема с созданием нового фонда заключается в том, что для его создания необходимо согласие всех стран союза.

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Страны Евросоюза (ЕС) изучают возможность создания нового фонда военной помощи Украине без участия в нем Венгрии. Об этом сообщили в иностранных СМИ, объяснив, что причиной этого является вето, наложенное Будапештом на Европейский фонд мира. «ЕС изучает возможность создания нового фонда военной помощи Украине, чтобы преодолеть вето [премьера Венгрии] Орбана», — заявили в El Pais. По их данным, Будапешт заблокировал около шести миллиардов евро, которые должны быть возмещены государствам-членам Европейского фонда мира за их траты на поддержку Киева. Это препятствует организации новых поставок на Украину, отметили в издании. В издании подчеркнули, что ЕС хочет найти способы обхода этих блокировок. Основная проблема с созданием нового фонда заключается в том, что для его создания необходимо согласие всех стран союза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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