Экономика Казахстан исключает Мосбиржу из состава акционеров своей фондовой биржи 11 октября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 + Казахстан принял решение об исключении Московской биржи из числа акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом сообщил глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов. «Московская биржа будет исключена из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи», — заявил Сулейменов во время брифинга по базовой ставке. Это решение было принято после попадания Мосбиржи под санкции США. Ранее представитель KASE сообщал, что решение о будущем доли Мосбиржи будет принято с учетом интересов казахстанского финансового рынка и действующего законодательства. Это станет частью стратегии по укреплению независимости национальной финансовой системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Казахстан принял решение об исключении Московской биржи из числа акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом сообщил глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов. «Московская биржа будет исключена из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи», — заявил Сулейменов во время брифинга по базовой ставке. Это решение было принято после попадания Мосбиржи под санкции США. Ранее представитель KASE сообщал, что решение о будущем доли Мосбиржи будет принято с учетом интересов казахстанского финансового рынка и действующего законодательства. Это станет частью стратегии по укреплению независимости национальной финансовой системы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям