Под Екатеринбургом 50-летнего мужчину намотало на трактор

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В поселке Октябрьский (Свердловская область) 50-летнего мужчину намотало на трактор, когда он полез ремонтировать технику. Информация об этом появилась в Telegram.

«Техника сломалась, он полез ремонтировать и зацепился одеждой за деталь», — передает telegram-канал Ural Mash. Тело свердловчанина нашли его родственники, после того как мужчина перестал выходить на связь.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В поселке Октябрьский (Свердловская область) 50-летнего мужчину намотало на трактор, когда он полез ремонтировать технику. Информация об этом появилась в Telegram. «Техника сломалась, он полез ремонтировать и зацепился одеждой за деталь», — передает telegram-канал Ural Mash. Тело свердловчанина нашли его родственники, после того как мужчина перестал выходить на связь. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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