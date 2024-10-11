Под Екатеринбургом 50-летнего мужчину намотало на трактор

В поселке Октябрьский (Свердловская область) 50-летнего мужчину намотало на трактор, когда он полез ремонтировать технику. Информация об этом появилась в Telegram.
«Техника сломалась, он полез ремонтировать и зацепился одеждой за деталь», — передает telegram-канал Ural Mash. Тело свердловчанина нашли его родственники, после того как мужчина перестал выходить на связь.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!