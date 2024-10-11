В Челябинской области похолодает до — 16 градусов

В Челябинской области с 12 по 14 октября ночные температуры будут достигать -16 градусов. Днем же температура воздуха будет от двух до семи градусов тепла. Снегопады продлятся до 12 октября и постепенно будут ослабевать, сообщили в региональном гидрометеоцентре.
«12 октября снег сохраняется, но постепенно будет ослабевать, также сохраняются сильный ветер до 18м/с, метели, поземки, гололедица.13-14 октября в связи с выходом на регион арктического антициклона, осадки прекратятся, ветер ослабеет. Ночные температуры будут еще ниже местами до -10, -16 градусов. Дневной прогрев ожидается интенсивным до +2,+7», — сообщают синоптики.
В Челябинской области 12 октября ночью ожидается небольшой снег, местами умеренный, на юго-востоке — сильный. Ветер достигнет от семи до 12 метров в секунду, местами 18. Температура воздуха ночью — от 4 до 9 градусов ниже нуля, днем от -4 до 1. В Челябинске ночью и днем ожидается небольшой снег, гололед. Ветер северный и северо-восточный от 9 до 14 м/с. Температура ночью — от -4 до -6 градусов, днем от 0 до -2 градусов.
В прогнозе на 13 октября в Челябинской области — ветер от трех до восьми метров в секунду, без осадков. Ночью температуры опустятся до -6 — -11 градусов, а в горах и низинах до — 16. Днем — -1 — 4 градуса. В областном центре ветер северной четверти достигнет — от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью будет — -7 — -9 градусов, а днем от 0 до 2.
В понедельник, 14 октября осадков не прогнозируется. В Челябинской области температура воздуха ночью составит — -6 — -11 градусов, в горах и низинах до -16. Днем — от 2 до 7 градусов тепла. В Челябинске также сохранится переменная облачность, без осадков с ветром от 2 до 7 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать от -7, до -9, днем — 4 до 6 градусов.
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