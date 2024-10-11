Челябинская школьница умерла во время урока

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Школьнице стало плохо во время урока
Школьнице стало плохо во время урока

В Копейске (Челябинская область) ученица 9 класса умерла во время урока. По данным URA.RU, приехавшие медики не смогли спасти ее.

«Во время урока школьнице стало плохо. В учебное заведение была вызвана скорая. К сожалению, спасти девочку не удалось», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Копейске (Челябинская область) ученица 9 класса умерла во время урока. По данным URA.RU, приехавшие медики не смогли спасти ее. «Во время урока школьнице стало плохо. В учебное заведение была вызвана скорая. К сожалению, спасти девочку не удалось», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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