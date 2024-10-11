Челябинская школьница умерла во время урока

Школьнице стало плохо во время урока
В Копейске (Челябинская область) ученица 9 класса умерла во время урока. По данным URA.RU, приехавшие медики не смогли спасти ее.
«Во время урока школьнице стало плохо. В учебное заведение была вызвана скорая. К сожалению, спасти девочку не удалось», — рассказал URA.RU источник.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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