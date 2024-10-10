Суд заставил бывшую нефтяную компанию Хотина из ХМАО поднять зарплату сотрудникам

Суд Радужного (ХМАО) постановил, что АО «Негуснефть» нарушило трудовое законодательство, и обязал предприятие провести индексацию заработной платы сотрудников за 2022 и 2023 годы. Нефтяная компания раньше входила в структуру «Русь-Ойл», которая принадлежала осужденному за растрату бизнесмену Алексею Хотину. Нарушение обнаружилось в ходе прокурорской проверки.
«Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ ни в положении об оплате труда, ни в трудовых договорах работников, ни в иных локальных нормативных правовых актах не закреплен механизм индексации заработной платы и фактически индексация зарплаты за период с 2021 года по 2023 год не проводилась. Суд постановил признать указанное бездействие АО „Негуснефть“ незаконным и обязал предприятие произвести индексацию заработной платы за период с 1 января 2022 г. по 01 июля 2023 г.», — сообщили суды Югры в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Иск в суд подал прокурор города Радужный. В качестве доказательств он предоставил результаты прокурорской проверки, которую провели на предприятии. При вынесении решения суд опирался на статьи Трудового кодекса, который обязывает работодателей повышать зарплату.
Ранее URA.RU писало, что налоговая заблокировала счета нефтяной компании «Негуснефть» в ХМАО. Против руководства компании возбуждено уголовное дело: фигурантов обвиняют в сокрытии более 100 миллионов рублей налогов.
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