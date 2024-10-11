Путин пригласил в гости выступающего за ядерную программу президента Ирана Пезешкиана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию с официальным визитом. Приглашение было сделано во время встречи двух лидеров в столице Турменистана Ашхабаде. Пезешкиан выступает за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. При этом в сентябре он утверждал, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия.
«Пезешкиан принял приглашение Путина посетить РФ с официальным визитом», — сообщает ТАСС. Президент Ирана выразил благодарность за приглашение.
30 июля Масуд Пезешкиан официально вступил в должность президента Ирана. Первая встреча Путина с Пезеашкиным состоялась 11 октября. Эксперты полагают, что эта встреча важна для России, так как Пезешкиан — реформист, ориентированный на Запад, и в Иране нет согласия относительно дальнейшего развития страны.
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