Путин пригласил в гости выступающего за ядерную программу президента Ирана Пезешкиана

Президент Ирана Пезешкиан приедет в Россию по приглашению Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
Пезешкиан принял предложение Владимира Путина посетить Россию Фото:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию с официальным визитом. Приглашение было сделано во время встречи двух лидеров в столице Турменистана Ашхабаде. Пезешкиан выступает за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. При этом в сентябре он утверждал, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия.

«Пезешкиан принял приглашение Путина посетить РФ с официальным визитом», — сообщает ТАСС. Президент Ирана выразил благодарность за приглашение.

30 июля Масуд Пезешкиан официально вступил в должность президента Ирана. Первая встреча Путина с Пезеашкиным состоялась 11 октября. Эксперты полагают, что эта встреча важна для России, так как Пезешкиан — реформист, ориентированный на Запад, и в Иране нет согласия относительно дальнейшего развития страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию с официальным визитом. Приглашение было сделано во время встречи двух лидеров в столице Турменистана Ашхабаде. Пезешкиан выступает за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. При этом в сентябре он утверждал, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия. «Пезешкиан принял приглашение Путина посетить РФ с официальным визитом», — сообщает ТАСС. Президент Ирана выразил благодарность за приглашение. 30 июля Масуд Пезешкиан официально вступил в должность президента Ирана. Первая встреча Путина с Пезеашкиным состоялась 11 октября. Эксперты полагают, что эта встреча важна для России, так как Пезешкиан — реформист, ориентированный на Запад, и в Иране нет согласия относительно дальнейшего развития страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...