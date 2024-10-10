В Перми простились с педагогом музыкального колледжа Еленой Лаврентьевой

В Перми ушла из жизни педагог музыкального колледжа Елена Лавреньева. О кончине преподавателя образовательное учреждение сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, что 9 октября ушла из жизни Елена Александровна Лаврентьева, музыкант, хоровой дирижер, преподаватель Пермского музыкального колледжа», — сказано в сообщении. Прощание с педагогом состоялось в пятницу, 11 октября в храме Успенского женского монастыря.
Елена Лаврентьева является выпускницей Уральской государственной консерватории. В колледже она работала преподавателем по классу дирижирования, чтения хоровых партитур и вокального ансамбля.
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