10 октября 2024

В Перми простились с педагогом музыкального колледжа Еленой Лаврентьевой

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Еленой Лаврентьевой состоялось 11 октября
Прощание с Еленой Лаврентьевой состоялось 11 октября Фото:

В Перми ушла из жизни педагог музыкального колледжа Елена Лавреньева. О кончине преподавателя образовательное учреждение сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 9 октября ушла из жизни Елена Александровна Лаврентьева, музыкант, хоровой дирижер, преподаватель Пермского музыкального колледжа», — сказано в сообщении. Прощание с педагогом состоялось в пятницу, 11 октября в храме Успенского женского монастыря.

Елена Лаврентьева является выпускницей Уральской государственной консерватории. В колледже она работала преподавателем по классу дирижирования, чтения хоровых партитур и вокального ансамбля.

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В Перми ушла из жизни педагог музыкального колледжа Елена Лавреньева. О кончине преподавателя образовательное учреждение сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что 9 октября ушла из жизни Елена Александровна Лаврентьева, музыкант, хоровой дирижер, преподаватель Пермского музыкального колледжа», — сказано в сообщении. Прощание с педагогом состоялось в пятницу, 11 октября в храме Успенского женского монастыря. Елена Лаврентьева является выпускницей Уральской государственной консерватории. В колледже она работала преподавателем по классу дирижирования, чтения хоровых партитур и вокального ансамбля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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