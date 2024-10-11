Житель села Юсьва (Пермский край) хранил дома целый арсенал оружия. УФСБ по Пермскому краю уличили его в этом и возбудили уголовное дело.
«Пресечена незаконная деятельность жителя Юсьвинского округа, причастного к хранению боеприпасов и огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъят пистолет Макарова, охотничий карабин и более 90 патронов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства его деятельности», — рассказали URA.RU в УФСБ по Пермскому краю.
В отношении пермяка возбуждено уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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