Медведев написал обращение к главному танкову заводу РФ

Дмитрий Медведев поздравил «Уралвагонзавод» с 88-летием
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Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев оценил вклад УВЗ в обеспечение безопасности РФ Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил коллектив «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) с 88-летием с момента создания предприятия. Он отметил работу, проделанную УВЗ, в период проведения спецоперации РФ на Украине, рассказали в пресс-службе завода.

«Рабочие, конструкторы и инженеры „Уралвагонзавода“ вносят серьезный вклад в обеспечение безопасности государства, повышение боеспособности его вооруженных сил, выполнение задач, поставленных в ходе специальной военной операции», — написал Медведев. Он добавил, что УВЗ отлично справляются с внедрением современных решений в гражданские отрасли экономики.

По его словам, благодаря «Уралвагонзаводу» Россия занимает лидирующие позиции в мировом танкостроении. «История предприятия неразрывно связана с самыми важными событиями в жизни нашей страны», — подчеркнул зампред Совбеза.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил коллектив «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) с 88-летием с момента создания предприятия. Он отметил работу, проделанную УВЗ, в период проведения спецоперации РФ на Украине, рассказали в пресс-службе завода. «Рабочие, конструкторы и инженеры „Уралвагонзавода“ вносят серьезный вклад в обеспечение безопасности государства, повышение боеспособности его вооруженных сил, выполнение задач, поставленных в ходе специальной военной операции», — написал Медведев. Он добавил, что УВЗ отлично справляются с внедрением современных решений в гражданские отрасли экономики. По его словам, благодаря «Уралвагонзаводу» Россия занимает лидирующие позиции в мировом танкостроении. «История предприятия неразрывно связана с самыми важными событиями в жизни нашей страны», — подчеркнул зампред Совбеза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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