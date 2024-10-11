Медведев написал обращение к главному танкову заводу РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил коллектив «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) с 88-летием с момента создания предприятия. Он отметил работу, проделанную УВЗ, в период проведения спецоперации РФ на Украине, рассказали в пресс-службе завода.
«Рабочие, конструкторы и инженеры „Уралвагонзавода“ вносят серьезный вклад в обеспечение безопасности государства, повышение боеспособности его вооруженных сил, выполнение задач, поставленных в ходе специальной военной операции», — написал Медведев. Он добавил, что УВЗ отлично справляются с внедрением современных решений в гражданские отрасли экономики.
По его словам, благодаря «Уралвагонзаводу» Россия занимает лидирующие позиции в мировом танкостроении. «История предприятия неразрывно связана с самыми важными событиями в жизни нашей страны», — подчеркнул зампред Совбеза.
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