Пермяков приглашают на Сейшелы, чтобы наблюдать в телескоп парад планет

Пермяки приглашают на Сейшелы, чтобы наблюдать в телескоп парад планет
© Служба новостей «URA.RU»
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Любители астрономии будут наблюдать за планетами в Южном полушарии
Любители астрономии будут наблюдать за планетами в Южном полушарии Фото:

Пермяков приглашают отправиться в путешествие на Сейшельские острова, чтобы наблюдать за парадом планет и исследовать созвездия. Тур организует пермский клуб любителей астрономии «Телескоп», сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Звездный тур на Сейшелы. Понаблюдаем в телескоп Celestron NexStar 5SE парад планет: Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Примем участие в „экскурсии“ по звездному небу с лазерной указкой. Познакомимся со „звездами-парами“. Исследуем южные созвездия, звездные скопления и туманности, недоступные для северных широт. Наблюдение галактики „Млечный Путь“, — говорится в анонсе астроклуба.

Также путешественники смогут насладиться необычным атмосферным явлением на закате, увидев зеленый луч при заходе Солнца в океан. В группу, которая отправится на экзотические острова, войдут 12 человек. Стоимость путешествия, которое рассчитано на шесть дней, составит 155 тысяч рублей для одного человека.

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Пермяков приглашают отправиться в путешествие на Сейшельские острова, чтобы наблюдать за парадом планет и исследовать созвездия. Тур организует пермский клуб любителей астрономии «Телескоп», сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте». «Звездный тур на Сейшелы. Понаблюдаем в телескоп Celestron NexStar 5SE парад планет: Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Примем участие в „экскурсии“ по звездному небу с лазерной указкой. Познакомимся со „звездами-парами“. Исследуем южные созвездия, звездные скопления и туманности, недоступные для северных широт. Наблюдение галактики „Млечный Путь“, — говорится в анонсе астроклуба. Также путешественники смогут насладиться необычным атмосферным явлением на закате, увидев зеленый луч при заходе Солнца в океан. В группу, которая отправится на экзотические острова, войдут 12 человек. Стоимость путешествия, которое рассчитано на шесть дней, составит 155 тысяч рублей для одного человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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