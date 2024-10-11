Пермяков приглашают на Сейшелы, чтобы наблюдать в телескоп парад планет

Пермяков приглашают отправиться в путешествие на Сейшельские острова, чтобы наблюдать за парадом планет и исследовать созвездия. Тур организует пермский клуб любителей астрономии «Телескоп», сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».
«Звездный тур на Сейшелы. Понаблюдаем в телескоп Celestron NexStar 5SE парад планет: Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Примем участие в „экскурсии“ по звездному небу с лазерной указкой. Познакомимся со „звездами-парами“. Исследуем южные созвездия, звездные скопления и туманности, недоступные для северных широт. Наблюдение галактики „Млечный Путь“, — говорится в анонсе астроклуба.
Также путешественники смогут насладиться необычным атмосферным явлением на закате, увидев зеленый луч при заходе Солнца в океан. В группу, которая отправится на экзотические острова, войдут 12 человек. Стоимость путешествия, которое рассчитано на шесть дней, составит 155 тысяч рублей для одного человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!