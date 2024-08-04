Пермские астрономы поделились фото полярного сияния

05 августа 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

В Салехарде сияние зрелищнее, но в Перми тоже есть Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ночь на 5 августа пермские любители астрономии наблюдали в небе над Пермским краем северное сияние. Глава клуба «Телескоп» Сергей Полищук отправился для этого в Верещагино. Фотографиями он поделился в соцсетях. «На фото вы видите созвездие Большой Медведицы в розовом свечении. Это и есть Сияние. Если присмотреться, то ближе к горизонту можно заметить и зеленоватый цвет», — поясняет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Фотографии Полищук делал на обычный смартфон. Ранее Сергей Полищук рассказывал, что эпоха полярных сияний уходит из Пермского края. Их череда произошла благодаря цикличной солнечной активности. Цикл повторяется раз в 10-11 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 5 августа пермские любители астрономии наблюдали в небе над Пермским краем северное сияние. Глава клуба «Телескоп» Сергей Полищук отправился для этого в Верещагино. Фотографиями он поделился в соцсетях. «На фото вы видите созвездие Большой Медведицы в розовом свечении. Это и есть Сияние. Если присмотреться, то ближе к горизонту можно заметить и зеленоватый цвет», — поясняет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Фотографии Полищук делал на обычный смартфон. Ранее Сергей Полищук рассказывал, что эпоха полярных сияний уходит из Пермского края. Их череда произошла благодаря цикличной солнечной активности. Цикл повторяется раз в 10-11 лет.