Пермские астрономы поделились фото полярного сияния

В ночь на 5 августа пермские любители астрономии наблюдали в небе над Пермским краем северное сияние. Глава клуба «Телескоп» Сергей Полищук отправился для этого в Верещагино. Фотографиями он поделился в соцсетях.
«На фото вы видите созвездие Большой Медведицы в розовом свечении. Это и есть Сияние. Если присмотреться, то ближе к горизонту можно заметить и зеленоватый цвет», — поясняет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Фотографии Полищук делал на обычный смартфон.
Ранее Сергей Полищук рассказывал, что эпоха полярных сияний уходит из Пермского края. Их череда произошла благодаря цикличной солнечной активности. Цикл повторяется раз в 10-11 лет.
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В ночь на 5 августа пермские любители астрономии наблюдали в небе над Пермским краем северное сияние. Глава клуба «Телескоп» Сергей Полищук отправился для этого в Верещагино. Фотографиями он поделился в соцсетях. «На фото вы видите созвездие Большой Медведицы в розовом свечении. Это и есть Сияние. Если присмотреться, то ближе к горизонту можно заметить и зеленоватый цвет», — поясняет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Фотографии Полищук делал на обычный смартфон. Ранее Сергей Полищук рассказывал, что эпоха полярных сияний уходит из Пермского края. Их череда произошла благодаря цикличной солнечной активности. Цикл повторяется раз в 10-11 лет.