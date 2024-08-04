04 августа 2024
03 августа 2024

Пермские астрономы поделились фото полярного сияния

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
В Салехарде сияние зрелищнее, но в Перми тоже есть Фото:

В ночь на 5 августа пермские любители астрономии наблюдали в небе над Пермским краем северное сияние. Глава клуба «Телескоп» Сергей Полищук отправился для этого в Верещагино. Фотографиями он поделился в соцсетях.

«На фото вы видите созвездие Большой Медведицы в розовом свечении. Это и есть Сияние. Если присмотреться, то ближе к горизонту можно заметить и зеленоватый цвет», — поясняет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Фотографии Полищук делал на обычный смартфон.

Ранее Сергей Полищук рассказывал, что эпоха полярных сияний уходит из Пермского края. Их череда произошла благодаря цикличной солнечной активности. Цикл повторяется раз в 10-11 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 5 августа пермские любители астрономии наблюдали в небе над Пермским краем северное сияние. Глава клуба «Телескоп» Сергей Полищук отправился для этого в Верещагино. Фотографиями он поделился в соцсетях. «На фото вы видите созвездие Большой Медведицы в розовом свечении. Это и есть Сияние. Если присмотреться, то ближе к горизонту можно заметить и зеленоватый цвет», — поясняет он на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Фотографии Полищук делал на обычный смартфон. Ранее Сергей Полищук рассказывал, что эпоха полярных сияний уходит из Пермского края. Их череда произошла благодаря цикличной солнечной активности. Цикл повторяется раз в 10-11 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...