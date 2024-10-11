Десятки свердловчан попали в ДТП из-за снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад, мороз, зима. Челябинск, снег, снегопад, зима, полиция, гибдд, дпс, гаи, проверка документов, мороз
Одно ДТП оказалось смертельным Фото:
новость из сюжета
Свердловскую область накрыл первый снегопад

В Свердловской области за последние сутки произошло 126 ДТП, из них одно со смертельным исходом. Все водители нарушали ПДД, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«За сутки сотрудниками ГАИ зарегистрировано 126 ДТП, из них 11 с пострадавшими, в которых один человек погиб и 15 ранены. Несмотря на предупреждения о непогоде и соблюдении мер безопасности, многие автомобилисты проигнорировали их и сами спровоцировали дорожные автоаварии», — рассказали в ведомстве.

69 водителей нарушили скоростной режим, еще десять не выдерживали достаточную дистанцию, восемь совершили небезопасные повороты, еще трое выехали на полосу встречного движения, создав помеху другим участникам. Как ранее сообщало URA.RU, с вечера 9 ноября в Свердловской области идут снежные осадки. Подробнее о последствиях непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за последние сутки произошло 126 ДТП, из них одно со смертельным исходом. Все водители нарушали ПДД, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «За сутки сотрудниками ГАИ зарегистрировано 126 ДТП, из них 11 с пострадавшими, в которых один человек погиб и 15 ранены. Несмотря на предупреждения о непогоде и соблюдении мер безопасности, многие автомобилисты проигнорировали их и сами спровоцировали дорожные автоаварии», — рассказали в ведомстве. 69 водителей нарушили скоростной режим, еще десять не выдерживали достаточную дистанцию, восемь совершили небезопасные повороты, еще трое выехали на полосу встречного движения, создав помеху другим участникам. Как ранее сообщало URA.RU, с вечера 9 ноября в Свердловской области идут снежные осадки. Подробнее о последствиях непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...