В Свердловской области за последние сутки произошло 126 ДТП, из них одно со смертельным исходом. Все водители нарушали ПДД, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«За сутки сотрудниками ГАИ зарегистрировано 126 ДТП, из них 11 с пострадавшими, в которых один человек погиб и 15 ранены. Несмотря на предупреждения о непогоде и соблюдении мер безопасности, многие автомобилисты проигнорировали их и сами спровоцировали дорожные автоаварии», — рассказали в ведомстве.
69 водителей нарушили скоростной режим, еще десять не выдерживали достаточную дистанцию, восемь совершили небезопасные повороты, еще трое выехали на полосу встречного движения, создав помеху другим участникам. Как ранее сообщало URA.RU, с вечера 9 ноября в Свердловской области идут снежные осадки. Подробнее о последствиях непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
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