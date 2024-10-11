Тюменцы стали чаще скручивать пробег своих автомобилей

В Тюмени торгуют автомобилями со смотанным пробегом

11 октября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Тюменцы накручивают цены на свои автомобили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени стали чаще обращаться к мастерам, которые умеют скручивать пробег у машин. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере технического обслуживания автомобилей. По его словам, таким образом автовладельцы искусственно завышают стоимость своих транспортных средств. «Мода» на скручивание пробега машин была широко распространена в 90-е. Потом, со временем, большинство автовладельцев решили отказаться от этой идеи. Теперь же к «мастерам», которые умеют этим заниматься, снова выстраиваются целые очереди. А на рынке б/у автомобилей стали чаще выставлять на продажу именно такие машины», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Он добавил, что после скручивания пробега стоимость подержаного автомобиля становится выше. Однако за это предусмотрена административная ответственность. «Формально продавец автомобиля со скрученным пробегом рискует попасть под действие статья 7.27.1 КоАП РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Но на практике такое, к сожалению, происходит крайне редко», — добавил инсайдер URA.RU. Санкцией ст. 7.27.1 КоАП РФ предусмотрено наложение штрафа в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба. Но не менее 5 000 рублей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области при покупке подержанного автомобиля чаще всего выбирают бренд ВАЗ (LADA). По данным аналитиков, спрос на машины этой марки во втором квартале 2024 года составил 14,7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени стали чаще обращаться к мастерам, которые умеют скручивать пробег у машин. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере технического обслуживания автомобилей. По его словам, таким образом автовладельцы искусственно завышают стоимость своих транспортных средств. «Мода» на скручивание пробега машин была широко распространена в 90-е. Потом, со временем, большинство автовладельцев решили отказаться от этой идеи. Теперь же к «мастерам», которые умеют этим заниматься, снова выстраиваются целые очереди. А на рынке б/у автомобилей стали чаще выставлять на продажу именно такие машины», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Он добавил, что после скручивания пробега стоимость подержаного автомобиля становится выше. Однако за это предусмотрена административная ответственность. «Формально продавец автомобиля со скрученным пробегом рискует попасть под действие статья 7.27.1 КоАП РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Но на практике такое, к сожалению, происходит крайне редко», — добавил инсайдер URA.RU. Санкцией ст. 7.27.1 КоАП РФ предусмотрено наложение штрафа в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба. Но не менее 5 000 рублей. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области при покупке подержанного автомобиля чаще всего выбирают бренд ВАЗ (LADA). По данным аналитиков, спрос на машины этой марки во втором квартале 2024 года составил 14,7%.