В Челябинской области ликвидировали ОПГ призывников, их лидер уже за решеткой

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Открытие военного учебного центра. Пермь, курсанты, ботинки, построение, военные, солдаты, ноги, плац, военное училище
Всех участников преступной группы ждет наказание Фото:

В одной из воинских частей, дислоцированных в Челябинской области, призывники создали целую ОПГ: избивали и грабили сослуживцев. Всех их задержали, лидер группировки уже отправлен за решетку, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«В составе группы с другими призывниками и при их непосредственной поддержке он наносил побои потерпевшим и требовал перевести деньги на указанный им номер банковского счета. Суд назначил рядовому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Другие участники группировки также ожидают суда. Всех их ждет суровое, но справедливое наказания.

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В одной из воинских частей, дислоцированных в Челябинской области, призывники создали целую ОПГ: избивали и грабили сослуживцев. Всех их задержали, лидер группировки уже отправлен за решетку, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «В составе группы с другими призывниками и при их непосредственной поддержке он наносил побои потерпевшим и требовал перевести деньги на указанный им номер банковского счета. Суд назначил рядовому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Другие участники группировки также ожидают суда. Всех их ждет суровое, но справедливое наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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