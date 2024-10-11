В Челябинской области ликвидировали ОПГ призывников, их лидер уже за решеткой

В одной из воинских частей, дислоцированных в Челябинской области, призывники создали целую ОПГ: избивали и грабили сослуживцев. Всех их задержали, лидер группировки уже отправлен за решетку, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«В составе группы с другими призывниками и при их непосредственной поддержке он наносил побои потерпевшим и требовал перевести деньги на указанный им номер банковского счета. Суд назначил рядовому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Другие участники группировки также ожидают суда. Всех их ждет суровое, но справедливое наказания.
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