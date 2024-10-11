В Челябинске лишили российского гражданства четырех мигрантов

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Неявка в военкомат оставила без гражданства четырех мигрантов
Неявка в военкомат оставила без гражданства четырех мигрантов Фото:

В Челябинске четверых мигрантов оставили без российского гражданства за неисполнение обязанности по воинскому учету. Как сообщили в пресс-службе пресс-службе Главного управления МВД России по региону, рейд полицейские провели с представителями военкомата.

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлены четыре натурализованных гражданина. Мужчины не исполнили обязанность встать на воинский учет. В соответствии с законодательством, их гражданство РФ было прекращено», — заявили в главке.

В ходе рейда проверяли соблюдение иностранцами и натурализованными лицами законодательства РФ. Вопрос также касался обязанностей по воинскому учету. Всего было проверено 15 человек, из которых четверо оказались нарушителями.

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В Челябинске четверых мигрантов оставили без российского гражданства за неисполнение обязанности по воинскому учету. Как сообщили в пресс-службе пресс-службе Главного управления МВД России по региону, рейд полицейские провели с представителями военкомата. «В ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлены четыре натурализованных гражданина. Мужчины не исполнили обязанность встать на воинский учет. В соответствии с законодательством, их гражданство РФ было прекращено», — заявили в главке. В ходе рейда проверяли соблюдение иностранцами и натурализованными лицами законодательства РФ. Вопрос также касался обязанностей по воинскому учету. Всего было проверено 15 человек, из которых четверо оказались нарушителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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