В Челябинске лишили российского гражданства четырех мигрантов

В Челябинске четверых мигрантов оставили без российского гражданства за неисполнение обязанности по воинскому учету. Как сообщили в пресс-службе пресс-службе Главного управления МВД России по региону, рейд полицейские провели с представителями военкомата.
«В ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлены четыре натурализованных гражданина. Мужчины не исполнили обязанность встать на воинский учет. В соответствии с законодательством, их гражданство РФ было прекращено», — заявили в главке.
В ходе рейда проверяли соблюдение иностранцами и натурализованными лицами законодательства РФ. Вопрос также касался обязанностей по воинскому учету. Всего было проверено 15 человек, из которых четверо оказались нарушителями.
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