«Она им управляла»: как тагильчане с УВЗ передали схемы украинским спецслужбам

Муж помогал свердловчанке передавать чертежи иностранным спецслужбам

11 октября 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Виктория Мухаметова получила 12,5 лет колонии Фото: Размик Закарян © URA.RU Чертежи иностранным спецслужбам передавала осужденная за госизмену бывший оператор «Уралвагонзавода» 25-летняя Виктория Мухаметова. А ее муж Данил, работавший на предприятии, помогал ей объяснять чертежи. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Данил на заводе работал инженером, его супруга — оператором. Но чертежи проходили именно через нее. Он помогал ей объяснять их. Для иностранных спецслужб оператор в этой схеме — более слабое звено, но именно Виктория была главной», — сказал собеседник агентства. Данил, судя по его странице в соцсетях, кроме работы на УВЗ, занимался фотографией. Он выкладывал посты, в которых признавался в любви Вике. Оперативники УФСБ задержали пару в 2023 году. По версии следствия, за передачу чертежей супруги получили 100 тысяч рублей. 11 октября суд приговорил Викторию к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу 300 тысяч рублей. Она свою вину признала, а вот Данил — нет, знает источник URA.RU. Совместное фото супругов Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чертежи иностранным спецслужбам передавала осужденная за госизмену бывший оператор «Уралвагонзавода» 25-летняя Виктория Мухаметова. А ее муж Данил, работавший на предприятии, помогал ей объяснять чертежи. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Данил на заводе работал инженером, его супруга — оператором. Но чертежи проходили именно через нее. Он помогал ей объяснять их. Для иностранных спецслужб оператор в этой схеме — более слабое звено, но именно Виктория была главной», — сказал собеседник агентства. Данил, судя по его странице в соцсетях, кроме работы на УВЗ, занимался фотографией. Он выкладывал посты, в которых признавался в любви Вике. Оперативники УФСБ задержали пару в 2023 году. По версии следствия, за передачу чертежей супруги получили 100 тысяч рублей. 11 октября суд приговорил Викторию к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу 300 тысяч рублей. Она свою вину признала, а вот Данил — нет, знает источник URA.RU.