«Она им управляла»: как тагильчане с УВЗ передали схемы украинским спецслужбам

Муж помогал свердловчанке передавать чертежи иностранным спецслужбам
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Вынесение приговора за госизмену Викторией Мухаметовой. Екатеринбург, мухаметова виктория
Виктория Мухаметова получила 12,5 лет колонии Фото:

Чертежи иностранным спецслужбам передавала осужденная за госизмену бывший оператор «Уралвагонзавода» 25-летняя Виктория Мухаметова. А ее муж Данил, работавший на предприятии, помогал ей объяснять чертежи. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Данил на заводе работал инженером, его супруга — оператором. Но чертежи проходили именно через нее. Он помогал ей объяснять их. Для иностранных спецслужб оператор в этой схеме — более слабое звено, но именно Виктория была главной», — сказал собеседник агентства.

Данил, судя по его странице в соцсетях, кроме работы на УВЗ, занимался фотографией. Он выкладывал посты, в которых признавался в любви Вике.

Оперативники УФСБ задержали пару в 2023 году. По версии следствия, за передачу чертежей супруги получили 100 тысяч рублей. 11 октября суд приговорил Викторию к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу 300 тысяч рублей. Она свою вину признала, а вот Данил — нет, знает источник URA.RU.

Совместное фото супругов
Совместное фото супругов
Фото:

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Чертежи иностранным спецслужбам передавала осужденная за госизмену бывший оператор «Уралвагонзавода» 25-летняя Виктория Мухаметова. А ее муж Данил, работавший на предприятии, помогал ей объяснять чертежи. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Данил на заводе работал инженером, его супруга — оператором. Но чертежи проходили именно через нее. Он помогал ей объяснять их. Для иностранных спецслужб оператор в этой схеме — более слабое звено, но именно Виктория была главной», — сказал собеседник агентства. Данил, судя по его странице в соцсетях, кроме работы на УВЗ, занимался фотографией. Он выкладывал посты, в которых признавался в любви Вике. Оперативники УФСБ задержали пару в 2023 году. По версии следствия, за передачу чертежей супруги получили 100 тысяч рублей. 11 октября суд приговорил Викторию к 12,5 годам колонии общего режима и штрафу 300 тысяч рублей. Она свою вину признала, а вот Данил — нет, знает источник URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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