В Екатеринбурге отправили в колонию экс-сотрудницу «Уралвагонзавода». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На вопросы журналистов Виктория отвечать отказалась
На вопросы журналистов Виктория отвечать отказалась Фото:

Бывшую сотрудницу нижнетагильского «Уралвагонзавода» Викторию Мухаметову отправили в колонию за госизмену. Такое решение принял Свердловский областной суд. Свою вину осужденная признала, передает корреспондент URA.RU.

«12,5 лет колонии общего режима со штрафом — 300 тысяч рублей», — озвучил приговор судья.

Викторию задержали вместе с мужем Данилом в прошлом году. Силовую операцию провели оперативники регионального ФСБ. Следствие считает, что Мухаметовы за деньги передали украинским военным чертежи с оборонного предприятия. Суд над Викторией прошел в закрытом режиме и в особом порядке. Это связано с тем, что она полностью признала вину и сотрудничала со следствием, знает источник URA.RU.

Летом облсуд приговорил к колонии американского журналиста Эвана Гершковича (впоследствии он стал участником обмена РФ и США), признав его виновным в шпионаже в Свердловской области. Также в тюрьму отправили Ксению Карелину. Она, по версии следствия, снабжала ВСУ деньгами.

Свою вину Виктория признала
Свою вину Виктория признала
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшую сотрудницу нижнетагильского «Уралвагонзавода» Викторию Мухаметову отправили в колонию за госизмену. Такое решение принял Свердловский областной суд. Свою вину осужденная признала, передает корреспондент URA.RU. «12,5 лет колонии общего режима со штрафом — 300 тысяч рублей», — озвучил приговор судья. Викторию задержали вместе с мужем Данилом в прошлом году. Силовую операцию провели оперативники регионального ФСБ. Следствие считает, что Мухаметовы за деньги передали украинским военным чертежи с оборонного предприятия. Суд над Викторией прошел в закрытом режиме и в особом порядке. Это связано с тем, что она полностью признала вину и сотрудничала со следствием, знает источник URA.RU. Летом облсуд приговорил к колонии американского журналиста Эвана Гершковича (впоследствии он стал участником обмена РФ и США), признав его виновным в шпионаже в Свердловской области. Также в тюрьму отправили Ксению Карелину. Она, по версии следствия, снабжала ВСУ деньгами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...