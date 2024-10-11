Бывшую сотрудницу нижнетагильского «Уралвагонзавода» Викторию Мухаметову отправили в колонию за госизмену. Такое решение принял Свердловский областной суд. Свою вину осужденная признала, передает корреспондент URA.RU.
«12,5 лет колонии общего режима со штрафом — 300 тысяч рублей», — озвучил приговор судья.
Викторию задержали вместе с мужем Данилом в прошлом году. Силовую операцию провели оперативники регионального ФСБ. Следствие считает, что Мухаметовы за деньги передали украинским военным чертежи с оборонного предприятия. Суд над Викторией прошел в закрытом режиме и в особом порядке. Это связано с тем, что она полностью признала вину и сотрудничала со следствием, знает источник URA.RU.
Летом облсуд приговорил к колонии американского журналиста Эвана Гершковича (впоследствии он стал участником обмена РФ и США), признав его виновным в шпионаже в Свердловской области. Также в тюрьму отправили Ксению Карелину. Она, по версии следствия, снабжала ВСУ деньгами.
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