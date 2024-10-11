«Пойду еще посплю»: Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление ее в международный розыск

Татьяна Лазарева* пообещала объяснить свое включение в международный розыск
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Марш Немцова. Москва, шац михаил, лазарева татьяна
Татьяна Лазарева* пообещала разобраться с ее включением в международный розыск Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) отреагировала на объявление ее в международный розыск по факту оправдания терроризма. Она пообещала, что вскоре даст расширенный комментарий по этому поводу. Однако пока этого не произошло, она пойдет и «поспит еще».

«Комментарии прессе буду давать обязательно, потому объяснить это нужно. <…> С этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», — уточнила телеведущая в «Телескопе».

Лазарева была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против нее возбудили дело после того, как ведущая выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России.

*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

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Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) отреагировала на объявление ее в международный розыск по факту оправдания терроризма. Она пообещала, что вскоре даст расширенный комментарий по этому поводу. Однако пока этого не произошло, она пойдет и «поспит еще». «Комментарии прессе буду давать обязательно, потому объяснить это нужно. <…> С этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», — уточнила телеведущая в «Телескопе». Лазарева была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против нее возбудили дело после того, как ведущая выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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