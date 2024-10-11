«Пойду еще посплю»: Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление ее в международный розыск

Татьяна Лазарева* пообещала объяснить свое включение в международный розыск

11 октября 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Татьяна Лазарева* пообещала разобраться с ее включением в международный розыск Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) отреагировала на объявление ее в международный розыск по факту оправдания терроризма. Она пообещала, что вскоре даст расширенный комментарий по этому поводу. Однако пока этого не произошло, она пойдет и «поспит еще». «Комментарии прессе буду давать обязательно, потому объяснить это нужно. <…> С этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», — уточнила телеведущая в «Телескопе». Лазарева была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против нее возбудили дело после того, как ведущая выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) отреагировала на объявление ее в международный розыск по факту оправдания терроризма. Она пообещала, что вскоре даст расширенный комментарий по этому поводу. Однако пока этого не произошло, она пойдет и «поспит еще». «Комментарии прессе буду давать обязательно, потому объяснить это нужно. <…> С этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», — уточнила телеведущая в «Телескопе». Лазарева была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против нее возбудили дело после того, как ведущая выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов