«Пойду еще посплю»: Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление ее в международный розыск

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) отреагировала на объявление ее в международный розыск по факту оправдания терроризма. Она пообещала, что вскоре даст расширенный комментарий по этому поводу. Однако пока этого не произошло, она пойдет и «поспит еще».
«Комментарии прессе буду давать обязательно, потому объяснить это нужно. <…> С этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», — уточнила телеведущая в «Телескопе».
Лазарева была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против нее возбудили дело после того, как ведущая выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России.
*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) отреагировала на объявление ее в международный розыск по факту оправдания терроризма. Она пообещала, что вскоре даст расширенный комментарий по этому поводу. Однако пока этого не произошло, она пойдет и «поспит еще». «Комментарии прессе буду давать обязательно, потому объяснить это нужно. <…> С этой неразберихой мы пока тут разберемся, а пока пойду еще посплю», — уточнила телеведущая в «Телескопе». Лазарева была объявлена в международный розыск утром 11 октября. Против нее возбудили дело после того, как ведущая выразила радость в соцсетях по факту атак украинских беспилотников по российским территориям. В настоящий момент Лазарева находится не в России. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов