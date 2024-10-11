11 октября 2024

В округе Пермского края в 2024 году от ВИЧ-инфекции умерли десятки людей

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ВИЧ-инфекцию выявили у 34 человек Фото:

В Нытвенском городском округе Пермского края в 2024 году от ВИЧ-инфекции умерло уже 25 человек. За восемь месяцев текущего года выявлено 34 заразившихся человека, сообщил глава округа Ринат Хаертдинов.

«Основными причинами смертности среди ВИЧ-инфицированных людей являются сопутствующие заболевания: пневмония, туберкулез, вирусные поражения печени и другие. За все годы в Нытвенском округе умерло 317 человек, в 2024 году — уже 25 человек», — написал Хаертдинов в своем telegram-канале.

За восемь месяцев текущего года на территории округа выявлено 34 человека. Ринат Хаертдинов отметил, что преобладает половой путь передачи вируса — из вновь выявленных он зарегистрирован у 79%. Многие из заразившихся не знали, что являются носителями инфекции, а 59% из них — работающие граждане.

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В Нытвенском городском округе Пермского края в 2024 году от ВИЧ-инфекции умерло уже 25 человек. За восемь месяцев текущего года выявлено 34 заразившихся человека, сообщил глава округа Ринат Хаертдинов. «Основными причинами смертности среди ВИЧ-инфицированных людей являются сопутствующие заболевания: пневмония, туберкулез, вирусные поражения печени и другие. За все годы в Нытвенском округе умерло 317 человек, в 2024 году — уже 25 человек», — написал Хаертдинов в своем telegram-канале. За восемь месяцев текущего года на территории округа выявлено 34 человека. Ринат Хаертдинов отметил, что преобладает половой путь передачи вируса — из вновь выявленных он зарегистрирован у 79%. Многие из заразившихся не знали, что являются носителями инфекции, а 59% из них — работающие граждане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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