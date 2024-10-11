В округе Пермского края в 2024 году от ВИЧ-инфекции умерли десятки людей

12 октября 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

ВИЧ-инфекцию выявили у 34 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нытвенском городском округе Пермского края в 2024 году от ВИЧ-инфекции умерло уже 25 человек. За восемь месяцев текущего года выявлено 34 заразившихся человека, сообщил глава округа Ринат Хаертдинов. «Основными причинами смертности среди ВИЧ-инфицированных людей являются сопутствующие заболевания: пневмония, туберкулез, вирусные поражения печени и другие. За все годы в Нытвенском округе умерло 317 человек, в 2024 году — уже 25 человек», — написал Хаертдинов в своем telegram-канале. За восемь месяцев текущего года на территории округа выявлено 34 человека. Ринат Хаертдинов отметил, что преобладает половой путь передачи вируса — из вновь выявленных он зарегистрирован у 79%. Многие из заразившихся не знали, что являются носителями инфекции, а 59% из них — работающие граждане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нытвенском городском округе Пермского края в 2024 году от ВИЧ-инфекции умерло уже 25 человек. За восемь месяцев текущего года выявлено 34 заразившихся человека, сообщил глава округа Ринат Хаертдинов. «Основными причинами смертности среди ВИЧ-инфицированных людей являются сопутствующие заболевания: пневмония, туберкулез, вирусные поражения печени и другие. За все годы в Нытвенском округе умерло 317 человек, в 2024 году — уже 25 человек», — написал Хаертдинов в своем telegram-канале. За восемь месяцев текущего года на территории округа выявлено 34 человека. Ринат Хаертдинов отметил, что преобладает половой путь передачи вируса — из вновь выявленных он зарегистрирован у 79%. Многие из заразившихся не знали, что являются носителями инфекции, а 59% из них — работающие граждане.