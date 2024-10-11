11 октября 2024

Москвичка приехала в ХМАО на рыбалку ради фото в купальнике с щукой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ради красочных фото москвичка приехала в Нижневартовск
Ради красочных фото москвичка приехала в Нижневартовск Фото:

Жительница Москвы обратилась к организатору рыболовных туров в Нижневартовске (ХМАО) Дмитрию Новикову. Девушка захотела приехать в Югру, чтобы сфотографироваться в купальнике с щукой в руках.

«Ко мне обратилась девушка по имени Валерия из Москвы с просьбой поймать щуку и сфотографироваться с ней в купальнике. Любой каприз!» — сообщил рыбак на своей странице в соцсети vk.com.

Яркие кадры были сделаны. Также для столичных гостей была организована экскурсия по городу и в Нижневартовский краеведческий музей.

Ранее рыбак поймал в ХМАО редкую щуку-альбиноса. Необычный окрас рыбы обусловлен генетической мутацией. Знатоки отметили, что щукам с нетипичным окрасом трудно выживать из-за невозможности маскироваться.

Для столичных гостей, помимо фотосессии, устроили экскурсию по городу
Для столичных гостей, помимо фотосессии, устроили экскурсию по городу
Фото:

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Жительница Москвы обратилась к организатору рыболовных туров в Нижневартовске (ХМАО) Дмитрию Новикову. Девушка захотела приехать в Югру, чтобы сфотографироваться в купальнике с щукой в руках. «Ко мне обратилась девушка по имени Валерия из Москвы с просьбой поймать щуку и сфотографироваться с ней в купальнике. Любой каприз!» — сообщил рыбак на своей странице в соцсети vk.com. Яркие кадры были сделаны. Также для столичных гостей была организована экскурсия по городу и в Нижневартовский краеведческий музей. Ранее рыбак поймал в ХМАО редкую щуку-альбиноса. Необычный окрас рыбы обусловлен генетической мутацией. Знатоки отметили, что щукам с нетипичным окрасом трудно выживать из-за невозможности маскироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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