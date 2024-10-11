Жительница Москвы обратилась к организатору рыболовных туров в Нижневартовске (ХМАО) Дмитрию Новикову. Девушка захотела приехать в Югру, чтобы сфотографироваться в купальнике с щукой в руках.
«Ко мне обратилась девушка по имени Валерия из Москвы с просьбой поймать щуку и сфотографироваться с ней в купальнике. Любой каприз!» — сообщил рыбак на своей странице в соцсети vk.com.
Яркие кадры были сделаны. Также для столичных гостей была организована экскурсия по городу и в Нижневартовский краеведческий музей.
Ранее рыбак поймал в ХМАО редкую щуку-альбиноса. Необычный окрас рыбы обусловлен генетической мутацией. Знатоки отметили, что щукам с нетипичным окрасом трудно выживать из-за невозможности маскироваться.
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