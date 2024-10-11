11 октября 2024

Аналитики назвали цены на самые дешевые квартиры в новостройках Тюмени

В новостройках Тюмени квартира студия стоит в среднем 4,6 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на квартиры в новостройках Тюмени вырос на 6%
Спрос на квартиры в новостройках Тюмени вырос на 6% Фото:

По итогам третьего квартала 2024 года в Тюмени на первичном рынке жилья дешевле всего стоят квартиры-студии. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», средняя стоимость таких объектов составляет 4,6 миллиона рублей.

«Дешевле всего в новостройках Тюмени стоят квартиры-студии. Их средняя цена по итогам третьего квартала 2024 года составила 4,6 миллиона рублей», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU.

На втором месте по стоимости на первичном рынке — однокомнатные квартиры по цене в среднем 5,9 миллиона рублей. На третьем месте — «двушки» за 7,9 миллиона рублей, далее идут трехкомнатные квартиры за 9,8 миллиона рублей и замыкают список квартиры с четырьмя и более комнатами по цене в 13 миллионов рублей. Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра жилья в новых домах составляет 137 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что спрос на квартиры в новостройках за период вырос на 6%. При этом в сегменте однокомнатных квартир предложение сократилось на 5%, а «двушки» и «трешки» стали чаще продаваться на 15% и 12% соответственно.

Аналитики агентства недвижимости «Этажи» ранее рассказали, где в Тюмени продаются квартиры в новых домах по цене менее чем 100 тысяч рублей за квадратный метр. За такую стоимость представлено жилье в Патрушева (98,5 тысячи рублей) и в третьем Заречном микрорайоне (95,6 тысячи рублей).

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По итогам третьего квартала 2024 года в Тюмени на первичном рынке жилья дешевле всего стоят квартиры-студии. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», средняя стоимость таких объектов составляет 4,6 миллиона рублей. «Дешевле всего в новостройках Тюмени стоят квартиры-студии. Их средняя цена по итогам третьего квартала 2024 года составила 4,6 миллиона рублей», — сообщили эксперты корреспонденту URA.RU. На втором месте по стоимости на первичном рынке — однокомнатные квартиры по цене в среднем 5,9 миллиона рублей. На третьем месте — «двушки» за 7,9 миллиона рублей, далее идут трехкомнатные квартиры за 9,8 миллиона рублей и замыкают список квартиры с четырьмя и более комнатами по цене в 13 миллионов рублей. Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра жилья в новых домах составляет 137 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что спрос на квартиры в новостройках за период вырос на 6%. При этом в сегменте однокомнатных квартир предложение сократилось на 5%, а «двушки» и «трешки» стали чаще продаваться на 15% и 12% соответственно. Аналитики агентства недвижимости «Этажи» ранее рассказали, где в Тюмени продаются квартиры в новых домах по цене менее чем 100 тысяч рублей за квадратный метр. За такую стоимость представлено жилье в Патрушева (98,5 тысячи рублей) и в третьем Заречном микрорайоне (95,6 тысячи рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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