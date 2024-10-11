Трамп призвал казнить мигрантов в США

Экс-глава США Дональд Трамп призвал казнить мигрантов, которые решили посягнуть на жизнь американских граждан или сотрудников силовых структур. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в городе Рино (штат Невада).
«Я соберу всех членов группировок, состоящих из иностранцев, и их посадят в тюрьму или вышвырнут из нашей страны, так что не останется ни одного. Мы назовем эту операцию „Аврора“», — заявил Трамп. Он добавил, что в случае если мигранты захотят вернуться в Штаты, то их ждет 10 лет тюрьмы без возможности выйти по условно-досрочному освобождению. По его словам, любого иностранца, кто решит совершить покушение на гражданина США или на сотрудника правоохранительных органов, должна ждать неминуемая расплата в виде смертной казни.
Ранее Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в легализации незаконной миграции. По его словам, в США проживают около 20 миллионов нелегалов. На эту тему также высказался кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс. Он предложил депортировать из страны миллион человек, которые находятся на нелегальном положении, передает «Национальная служба новостей».
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