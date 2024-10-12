В США появятся радиоактивные дороги

Агентство по охране окружающей среды США EPA дало предварительное согласие на строительство дорог из радиоактивных материалов. Об этом сообщили в американских СМИ.
«EPA дает предварительное одобрение проекту дороги с радиоактивными материалами», — заявили в The Hill. Для строительства дорог во Флориде будет использоваться фосфогипс, содержащий радиоактивный элемент — радий. Фосфогипс — отходы, которые образуются в процессе производства удобрений, отметили в издании. В настоящее время эти отходы изолируются на специальных складах.
Американская горнодобывающая и химическая компания Mosaic создала пилотный проект о строительстве трех 60-метровых участков дороги с использованием фосфогипсовых смесей для демонстрации разнообразия реализации дорожных проектов. По заявлению EPA, такое мелкомасштабные строительство не несет радиологическое риска для населения.
В то же время радий — элемент, при распаде образующий газообразный радон. Оба эти элемента радиоактивны, однако они могут применяться в различных сферах. Радон, например, используется в медицинских целях. А период полураспада самого долгоживщуего радионуклида радия — около 1600 лет.
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