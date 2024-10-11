В Екатеринбурге побит 42-летний температурный рекорд

В Екатеринбурге 11 октября стало самым холодным за 42 года. Среднесуточная температура в этот день была -3,2, что на 8,5 меньше нормы. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Итоги 11 октября. Дневной максимум: -1,8. Ночной минимум: -4,8. Среднесуточная температура: -3.2 (-8.5 к норме) — самый холодный день 11 октября с 1982 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптик подчеркнул, что в ночь на воскресенье, 13 октября, температура воздуха может опустится до -10 градусов. Однако вскоре антициклон, расположившийся над южной частью Свердловской области, будет прогреваться — температура воздуха повысится, но ночные заморозки останутся.
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