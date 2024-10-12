Группировка «Днепр» ликвидировала 75 бойцов ВСУ

В ходе боевых действий подразделений группировки «Днепр» было ликвидировано 75 бойцов ВСУ и военная техника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
«Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих», — заявил Кодрян. Его слова приводит ТАСС. Российские солдаты также отразили атаку в районах Новоандреевки, Кирова, Пятихатки, Ивановки и Херсона. В том числе они уничтожили 8 автомобилей противника, 155-мм гаубицу М777 и 2 152-мм орудия Д-20. Подразделению также удалось нанести удар по станции радиоэлектронной борьбы и двум полевым складам боеприпасов. Все цели были ликвидированы.
С 5 по 11 октября ВС РФ нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Они также атаковали инфраструктуру военных аэродромов, цех производства БПЛА, базы горючего и склады военно-технического имущества, передает RT.
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