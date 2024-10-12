Группировка «Днепр» ликвидировала 75 бойцов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ понесли потери в личном составе и технике
ВСУ понесли потери в личном составе и технике Фото:

В ходе боевых действий подразделений группировки «Днепр» было ликвидировано 75 бойцов ВСУ и военная техника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

«Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих», — заявил Кодрян. Его слова приводит ТАСС. Российские солдаты также отразили атаку в районах Новоандреевки, Кирова, Пятихатки, Ивановки и Херсона. В том числе они уничтожили 8 автомобилей противника, 155-мм гаубицу М777 и 2 152-мм орудия Д-20. Подразделению также удалось нанести удар по станции радиоэлектронной борьбы и двум полевым складам боеприпасов. Все цели были ликвидированы. 

С 5 по 11 октября ВС РФ нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Они также атаковали инфраструктуру военных аэродромов, цех производства БПЛА, базы горючего и склады военно-технического имущества, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе боевых действий подразделений группировки «Днепр» было ликвидировано 75 бойцов ВСУ и военная техника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян. «Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих», — заявил Кодрян. Его слова приводит ТАСС. Российские солдаты также отразили атаку в районах Новоандреевки, Кирова, Пятихатки, Ивановки и Херсона. В том числе они уничтожили 8 автомобилей противника, 155-мм гаубицу М777 и 2 152-мм орудия Д-20. Подразделению также удалось нанести удар по станции радиоэлектронной борьбы и двум полевым складам боеприпасов. Все цели были ликвидированы.  С 5 по 11 октября ВС РФ нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины. Они также атаковали инфраструктуру военных аэродромов, цех производства БПЛА, базы горючего и склады военно-технического имущества, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...