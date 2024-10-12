МИД Словакии: Республика готова на все для мирного окончания ситуации на Украине

12 октября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Словакия поддерживает мирную политику в решении ситуации на Украине, заявил Юрай Бланар Фото: Kira Hofmann/Global Look Press новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Словакии поддержка мирного решения конфликта на Украине является долгосрочным ключевым направлением внешней политики. Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар. «Для Словакии поддержка мирного решения конфликта на Украине [является] долговременным ключевым внешнеполитическим приоритетом», — заявил Бланар. Его слова передает агентство TASR. Юрай Бланар также упомянул о предстоящем международном саммите, направленном на мирное урегулирование ситуации на Украине. Он должен состояться до конца 2024 года. Об этом он был проинформирован украинским коллегой, министром иностранных дел Андреем Сибигой. Во время встречи глава МИД Словакии и Украины 7 октября в Ужгороде была затронута тема подготовки к международной конференции по украинскому конфликту. Так, Братислава выразила готовность предоставить свою территорию для проведения подготовительных мероприятий. Бланар подчеркнул готовность Словакии оказать любую необходимую помощь для скорейшего заключения перемирия между Киевом и Москвой. Он также выразил позицию страны в отношении соблюдения международного права и территориальной целостности государств, упомянув о непризнании суверенитета Косово. Словакия планирует активно участвовать в процессе восстановления Украины, на что потребуется около 500 миллиардов долларов. Республика уже оказывает Киеву гуманитарную помощь, поставляет электричество и участвует в разминировании территории. Кроме того, Братислава поддерживает стремление Киева к вступлению в Евросоюз при условии выполнения всех требований, предъявляемых к государствам-кандидатам. Помимо прочего, Юрай Бланар сообщил, что Словакия больше не будет поставлять ВСУ оружие. Это связано с мирной политикой страны в решении украинского конфликта. Глава МИД так подчеркнул, что Братислава уде лишилась систем ПВО, отправив Киеву ЗРК С-300, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для Словакии поддержка мирного решения конфликта на Украине является долгосрочным ключевым направлением внешней политики. Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар. «Для Словакии поддержка мирного решения конфликта на Украине [является] долговременным ключевым внешнеполитическим приоритетом», — заявил Бланар. Его слова передает агентство TASR. Юрай Бланар также упомянул о предстоящем международном саммите, направленном на мирное урегулирование ситуации на Украине. Он должен состояться до конца 2024 года. Об этом он был проинформирован украинским коллегой, министром иностранных дел Андреем Сибигой. Во время встречи глава МИД Словакии и Украины 7 октября в Ужгороде была затронута тема подготовки к международной конференции по украинскому конфликту. Так, Братислава выразила готовность предоставить свою территорию для проведения подготовительных мероприятий. Бланар подчеркнул готовность Словакии оказать любую необходимую помощь для скорейшего заключения перемирия между Киевом и Москвой. Он также выразил позицию страны в отношении соблюдения международного права и территориальной целостности государств, упомянув о непризнании суверенитета Косово. Словакия планирует активно участвовать в процессе восстановления Украины, на что потребуется около 500 миллиардов долларов. Республика уже оказывает Киеву гуманитарную помощь, поставляет электричество и участвует в разминировании территории. Кроме того, Братислава поддерживает стремление Киева к вступлению в Евросоюз при условии выполнения всех требований, предъявляемых к государствам-кандидатам. Помимо прочего, Юрай Бланар сообщил, что Словакия больше не будет поставлять ВСУ оружие. Это связано с мирной политикой страны в решении украинского конфликта. Глава МИД так подчеркнул, что Братислава уде лишилась систем ПВО, отправив Киеву ЗРК С-300, передает «Национальная служба новостей».