Пожарные потушили огонь в квартире
Пожарные спасли людей в доме на улице Екатерининской в Перми, где горела квартира. Об этом сообщили представители МЧС России в Пермском крае.
«Спасатели МЧС вынесли из квартиры 21-летнего сына погорельца и передали его врачам. Самостоятельно покинули подъезд 12 жильцов, еще двоих вывели спасатели», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По данным МЧС, причиной пожара в квартире на пятом этаже стала неосторожность при курении. Огонь тушили 33 специалиста и девять единиц техники.
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