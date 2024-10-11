11 октября 2024

Сотрудники МЧС спасли людей на пожаре в Перми. Видео

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Пожарные потушили огонь в квартире
Пожарные потушили огонь в квартире Фото:

Пожарные спасли людей в доме на улице Екатерининской в Перми, где горела квартира. Об этом сообщили представители МЧС России в Пермском крае.

«Спасатели МЧС вынесли из квартиры 21-летнего сына погорельца и передали его врачам. Самостоятельно покинули подъезд 12 жильцов, еще двоих вывели спасатели», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, причиной пожара в квартире на пятом этаже стала неосторожность при курении. Огонь тушили 33 специалиста и девять единиц техники. 

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Пожарные спасли людей в доме на улице Екатерининской в Перми, где горела квартира. Об этом сообщили представители МЧС России в Пермском крае. «Спасатели МЧС вынесли из квартиры 21-летнего сына погорельца и передали его врачам. Самостоятельно покинули подъезд 12 жильцов, еще двоих вывели спасатели», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По данным МЧС, причиной пожара в квартире на пятом этаже стала неосторожность при курении. Огонь тушили 33 специалиста и девять единиц техники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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