Махонин взял на контроль коммунальную аварию в Лысьве

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял на личный контроль ситуацию с коммунальной аварией в Лысьве, где жители остались без водоснабжения. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Ситуацию держу на личном контроле. Главе округа и краевому министерству ЖКХ поручил обеспечить жителей Лысьвы достаточным количеством точек с водой, оперативно подвозить воду и в ближайшее время завершить ремонтные работы на магистральном водопроводе», — сообщил Махонин.
Махонин уточнил, что ремонтные работы по левому водоводу магистрального водопровода завершаются. Он добавил, что горячая вода будет запущена после полной загрузки системы.
Авария на водопроводе в Лысьве произошла 12 октября на проспекте Победы, 32. Без воды остались жители 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и четырех социально значимых объектов, в том числе школы и детсада. На данный момент организован подвоз воды, ведутся ремонтные работы, отметил Махонин.
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