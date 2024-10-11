11 октября 2024

Махонин взял на контроль коммунальную аварию в Лысьве

© Служба новостей «URA.RU»
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Махонин рассказал об устранении аварии на водопроводе в Лысьве
Махонин рассказал об устранении аварии на водопроводе в Лысьве Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял на личный контроль ситуацию с коммунальной аварией в Лысьве, где жители остались без водоснабжения. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Ситуацию держу на личном контроле. Главе округа и краевому министерству ЖКХ поручил обеспечить жителей Лысьвы достаточным количеством точек с водой, оперативно подвозить воду и в ближайшее время завершить ремонтные работы на магистральном водопроводе», — сообщил Махонин.

Махонин уточнил, что ремонтные работы по левому водоводу магистрального водопровода завершаются. Он добавил, что горячая вода будет запущена после полной загрузки системы.

Авария на водопроводе в Лысьве произошла 12 октября на проспекте Победы, 32. Без воды остались жители 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и четырех социально значимых объектов, в том числе школы и детсада. На данный момент организован подвоз воды, ведутся ремонтные работы, отметил Махонин.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин взял на личный контроль ситуацию с коммунальной аварией в Лысьве, где жители остались без водоснабжения. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Ситуацию держу на личном контроле. Главе округа и краевому министерству ЖКХ поручил обеспечить жителей Лысьвы достаточным количеством точек с водой, оперативно подвозить воду и в ближайшее время завершить ремонтные работы на магистральном водопроводе», — сообщил Махонин. Махонин уточнил, что ремонтные работы по левому водоводу магистрального водопровода завершаются. Он добавил, что горячая вода будет запущена после полной загрузки системы. Авария на водопроводе в Лысьве произошла 12 октября на проспекте Победы, 32. Без воды остались жители 60 многоквартирных домов, 1500 частных домов и четырех социально значимых объектов, в том числе школы и детсада. На данный момент организован подвоз воды, ведутся ремонтные работы, отметил Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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