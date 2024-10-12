Актера Александра Збруева выпишут из больницы с поражением головного мозга

Актера Александра Збруева, у которого диагностировали поражение головного мозга, уже на следующей неделе выпишут из больницы. Об этом пишем telegram-канал Shot.
«Актера Александра Збруева, у которого диагностировано поражение головного мозга, выписывают из больницы. Звезда „Большой перемены“ по-прежнему госпитализирован, но спектакли с его участием отменять не намерены», — сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что актер себя чувствует хорошо, смеется и улыбается. Врачи уверены, что актер через неделю уже сможет играть в спектаклях.
В начале октября Александру Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. По предварительным данным, такое состояние могло возникнуть в результате перенесенного инсульта. Кроме того, актер страдал от повышенного давления.
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