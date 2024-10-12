Актера Александра Збруева выпишут из больницы с поражением головного мозга

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, збруев александр
Александр Збруев находится сейчас в больнице Фото:

Актера Александра Збруева, у которого диагностировали поражение головного мозга, уже на следующей неделе выпишут из больницы. Об этом пишем telegram-канал Shot.

«Актера Александра Збруева, у которого диагностировано поражение головного мозга, выписывают из больницы. Звезда „Большой перемены“ по-прежнему госпитализирован, но спектакли с его участием отменять не намерены», — сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что актер себя чувствует хорошо, смеется и улыбается. Врачи уверены, что актер через неделю уже сможет играть в спектаклях.

В начале октября Александру Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. По предварительным данным, такое состояние могло возникнуть в результате перенесенного инсульта. Кроме того, актер страдал от повышенного давления.

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Актера Александра Збруева, у которого диагностировали поражение головного мозга, уже на следующей неделе выпишут из больницы. Об этом пишем telegram-канал Shot. «Актера Александра Збруева, у которого диагностировано поражение головного мозга, выписывают из больницы. Звезда „Большой перемены“ по-прежнему госпитализирован, но спектакли с его участием отменять не намерены», — сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что актер себя чувствует хорошо, смеется и улыбается. Врачи уверены, что актер через неделю уже сможет играть в спектаклях. В начале октября Александру Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. По предварительным данным, такое состояние могло возникнуть в результате перенесенного инсульта. Кроме того, актер страдал от повышенного давления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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