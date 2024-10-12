Актера Александра Збруева выпишут из больницы с поражением головного мозга

12 октября 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Александр Збруев находится сейчас в больнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актера Александра Збруева, у которого диагностировали поражение головного мозга, уже на следующей неделе выпишут из больницы. Об этом пишем telegram-канал Shot. «Актера Александра Збруева, у которого диагностировано поражение головного мозга, выписывают из больницы. Звезда „Большой перемены“ по-прежнему госпитализирован, но спектакли с его участием отменять не намерены», — сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что актер себя чувствует хорошо, смеется и улыбается. Врачи уверены, что актер через неделю уже сможет играть в спектаклях. В начале октября Александру Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. По предварительным данным, такое состояние могло возникнуть в результате перенесенного инсульта. Кроме того, актер страдал от повышенного давления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актера Александра Збруева, у которого диагностировали поражение головного мозга, уже на следующей неделе выпишут из больницы. Об этом пишем telegram-канал Shot. «Актера Александра Збруева, у которого диагностировано поражение головного мозга, выписывают из больницы. Звезда „Большой перемены“ по-прежнему госпитализирован, но спектакли с его участием отменять не намерены», — сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что актер себя чувствует хорошо, смеется и улыбается. Врачи уверены, что актер через неделю уже сможет играть в спектаклях. В начале октября Александру Збруеву поставили диагноз — поражение головного мозга. По предварительным данным, такое состояние могло возникнуть в результате перенесенного инсульта. Кроме того, актер страдал от повышенного давления.