Shot: у актера Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга

Актеру Александру Збруеву диагностировали поражение головного мозга. Известный по роли в фильме «Большая перемена» артист в настоящее время проходит лечение в медицинском учреждении.
«Збруеву диагностировали патологию головного мозга, которая обычно развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения», — сообщает telegram-канал Shot. По предварительным данным, такое состояние могло возникнуть в результате перенесенного инсульта. Кроме того, актер страдал от повышенного давления.
Збруев будет находиться под пристальным вниманием врачей еще некоторое время. По словам его близких, на данный момент его жизни ничего не угрожает, и он чувствует себя удовлетворительно. Подробности о состоянии здоровья и обстоятельствах госпитализации актера пока не разглашаются.
Ранее Shot уже сообщал, что Александр Збруев был срочно госпитализирован в больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге. Однако вскоре после распространения этих сообщений, актер лично опроверг информацию о своем состоянии. В 2020 и 2021 годах Збруев перенес заболевание COVID-19, после чего родственники сообщили о возникших проблемах с сосудами. В 2010 году также появлялись слухи о раке у актера, но он не подтверждал и не опровергал эти сообщения, продолжая активную театральную деятельность.
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