К скандалу с массовым отравлением школьников в Екатеринбурге подключился СК

После массового отравления учеников школы № 79 в Академическом районе Екатеринбурга Следственный комитет организовал проверку на предмет наличия признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
«Следователями СКР в Екатеринбурге организована проверка сообщения об ухудшении самочувствия нескольких учеников одной из школ... В ходе проверки, организованной на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ, выясняются все обстоятельства инцидента», — сообщил Шульга.
Следователи опрашивают очевидцев, родителей детей, сотрудников и руководителей школы, а также выясняют степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростков. Устанавливаются точное количество пострадавших.
Об отравлении детей стало известно днем 12 октября. По предварительным данным, жалобы на состояние здоровья поступили от 20 учеников школы. Прокуратура и Роспотребнадзор также начали проверку.
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