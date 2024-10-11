В Екатеринбурге массово отравились школьники

В Академическом районе Екатеринбурга ученики школы № 79 массово почувствовали недомогание, боль в животе и рвоту. Помимо этого у детей поднялась температура. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник.
Точной информации о том, сколько именно детей отравились, у чиновников пока нет. Как нет понимания, что могло послужить причиной. «Пока только симптомы у значительного количества детей», — сказал собеседник.
Симптомы отравления появились и у учеников начальной школы, и у учащихся старших классов. По словам источника URA.RU, на место выехал Роспотребнадзор.
Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы. На звонок в учебном заведении не ответили.
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