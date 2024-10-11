11 октября 2024

В Екатеринбурге массово отравились школьники

В Екатеринбурге массово отравились учащиеся школы №79
© Служба новостей «URA.RU»
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Сколько именно детей отравилось в школе - неизвестно
Сколько именно детей отравилось в школе - неизвестно Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга ученики школы № 79 массово почувствовали недомогание, боль в животе и рвоту. Помимо этого у детей поднялась температура. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник.

Точной информации о том, сколько именно детей отравились, у чиновников пока нет. Как нет понимания, что могло послужить причиной. «Пока только симптомы у значительного количества детей», — сказал собеседник.

Симптомы отравления появились и у учеников начальной школы, и у учащихся старших классов. По словам источника URA.RU, на место выехал Роспотребнадзор.

Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы. На звонок в учебном заведении не ответили. 

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В Академическом районе Екатеринбурга ученики школы № 79 массово почувствовали недомогание, боль в животе и рвоту. Помимо этого у детей поднялась температура. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник. Точной информации о том, сколько именно детей отравились, у чиновников пока нет. Как нет понимания, что могло послужить причиной. «Пока только симптомы у значительного количества детей», — сказал собеседник. Симптомы отравления появились и у учеников начальной школы, и у учащихся старших классов. По словам источника URA.RU, на место выехал Роспотребнадзор. Корреспондент URA.RU обратился к представителям школы. На звонок в учебном заведении не ответили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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