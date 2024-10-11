11 октября 2024

Прокуратура подтвердила массовое отравление школьников в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура даст правовую оценку инциденту
Прокуратура даст правовую оценку инциденту Фото:

В Екатеринбурге прокуратура проверит школу № 79 в Академическом районе, где ученики пожаловались на рвоту и недомогание. По предварительным данным, отравилось 20 детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью учащихся школы... Жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, поступили от порядка 20 учеников школы», — говорится в telegram-канале ведомства.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора также организовали проверку.

Ранее источник URA.RU сообщил, что у детей, которые учатся в этой школе, поднялась температура. Они почувствовали недомогание.

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В Екатеринбурге прокуратура проверит школу № 79 в Академическом районе, где ученики пожаловались на рвоту и недомогание. По предварительным данным, отравилось 20 детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью учащихся школы... Жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, поступили от порядка 20 учеников школы», — говорится в telegram-канале ведомства. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора также организовали проверку. Ранее источник URA.RU сообщил, что у детей, которые учатся в этой школе, поднялась температура. Они почувствовали недомогание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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