Прокуратура подтвердила массовое отравление школьников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура проверит школу № 79 в Академическом районе, где ученики пожаловались на рвоту и недомогание. По предварительным данным, отравилось 20 детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью учащихся школы... Жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, поступили от порядка 20 учеников школы», — говорится в telegram-канале ведомства.
Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора также организовали проверку.
Ранее источник URA.RU сообщил, что у детей, которые учатся в этой школе, поднялась температура. Они почувствовали недомогание.
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